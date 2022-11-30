Что влияет на восстановление энергосистемы и поможет ли Украине импорт электроэнергии из ЕС

Восстановление энергетической инфраструктуры Украины продолжается. Всем нам приходится жить с неудобными графиками отключения света, но это сейчас необходимо.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус рассказал во время телемарафона, что влияет на возобновление энергосистемы и импорт электроэнергии из Европы.

По его словам, на восстановление энергосистемы влияют погодные условия. Если на улице морознее и холоднее, потребление электроэнергии растет. Соответственно, растет нагрузка на энергосистему. Также усугубить ситуацию могут новые ракетные обстрелы.

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Про оборудование

— Нереально все оборудование, которое было повреждено, получить за короткий период времени, — сказал Герус.

Это объясняется тем, что в Европе может быть мало оборудования, подходящего Украине, ведь трансформаторы и класс напряжения отличаются. Если такое оборудование производить, на это нужно не менее полугода.

В Украине был свой запас оборудования, также быстро собственными силами восстанавливаем поврежденное. Несмотря на обстрелы, удается закрывать ¾ потребностей электроэнергии страны, — сообщил он.

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Про импорт электроэнергии из ЕС

Украина может импортировать из Европы менее 10% общего потребления электроэнергии в стране. Однако это не поможет полностью устранить отключения света.

По словам Геруса, импорт электроэнергии позволит сокращать периоды отключений.

— В часы пик мы потребляем около 16 тыс. МВт.

То, что мы можем импортировать, составляет менее 10% нашего потребления, поэтому одним импортом не можем закрыть наши потребности, — объяснил Герус.

Кроме того, российские обстрелы повредили не только электрогенерирующие предприятия, но и сети, по которым ток поставляется из одного региона в другой. Эту проблему импорт решить не способен.

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