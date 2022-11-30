Украина

Что влияет на восстановление энергосистемы и поможет ли Украине импорт электроэнергии из ЕС

Богдана Макалюк, редактор сайта 30 ноября 2022, 18:30
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