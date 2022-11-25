Худший этап энергосистема уже прошла — глава Укрэнерго о возобновлении электропитания в Украине

После седьмой массированной атаки России энергетическая ситуация в Украине остается сложной, но контролируемой.

В эфире телемарафона председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал ведущему Вадиму Карпьяку о возобновлении национальной энергосистемы.

Когда заработают плановые графики отключений света

Ситуация улучшается, и можно сказать, что худший этап после этой атаки наша энергосистема уже прошла, — отмечает Кудрицкий.

Сейчас все области заживлены, а украинская энергосистема снова подключена к европейской.

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Однако после атаки 23 ноября Украина потеряла значительный объем электрогенерации — тепловой и атомной. Сейчас все виды электростанций увеличивают свои мощности.

Больше всего мы надеемся на атомную энергетику. Уже все три АЭС, находящиеся на контролируемой территории Украины, в работе и набирают мощности, — сообщает глава Укрэнерго.

По словам Кудрицкого, за один – два дня украинские АЭС вернутся к штатной работе, что позволит сократить дефицит электроэнергии и перевести потребителей на плановые графики отключений вместо аварийных.

Однако глава Укрэнерго не исключает повторных российских атак на украинскую энергетическую систему. Поэтому энергетики готовятся к разным возможным сценариям и принимают от западных партнеров помощь — оборудование и финансирование.

Отсутствие света приводит к исчезновению отопления и теплой воды. Однако решение есть всегда. Читай, как запустить котел без электричества.

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