Быстро и без нервов: как запустить котел без электричества

Без опалення та теплої води за постійних відключень електрики жити досить складно. Особливо, коли є діти.
Читай три швидкі способи, як запустити котел без електрики — у нашому матеріалі.
Якщо у тебе є газовий котел, а електрику вимкнули, можна взяти простий автомобільний акумулятор і купити найдешевший перетворювач.
Якщо котел при цьому видає помилку, то можна підключити ферорезонансний стабілізатор (старий, він є у багатьох людей) і підключити його до котла.
Якщо котел при цьому видає помилку, то можна підключити ферорезонансний стабілізатор (старий, він є у багатьох людей) і підключити його до котла.
Так буде і гаряча вода у крані, і гарячі батареї. У такий спосіб ти навіть встигнеш зарядити від автомобільного прикурювача свій телефон чи повербанк.
Щоб запустити котел без електроенергії, придбай маленький акумулятор. Він потрібен для того, щоб у момент втрати світла він запалював вам газ автоматично.
У ньому стоїть двигун, який розганяє воду. Він зручний та має маленьке споживання.
У ньому стоїть двигун, який розганяє воду. Він зручний та має маленьке споживання.
Достатньо буде мопедного акумулятора гелевого, щоб підтримати тепло в будинку. Його потрібно просто підключити до котла і насолоджуватись теплом.
Читай, що робити, якщо зникли світло, вода та газ.
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