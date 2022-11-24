Швидко і без нервів: як запустити котел без електрики

Без опалення та теплої води за постійних відключень електрики жити досить складно. Особливо, коли є діти.

Читай три швидкі способи, як запустити котел без електрики — у нашому матеріалі.

Як запустити котел без електрики за допомогою автомобільного акумулятора

Якщо у тебе є газовий котел, а електрику вимкнули, можна взяти простий автомобільний акумулятор і купити найдешевший перетворювач.

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Якщо котел при цьому видає помилку, то можна підключити ферорезонансний стабілізатор (старий, він є у багатьох людей) і підключити його до котла.

Так буде і гаряча вода у крані, і гарячі батареї. У такий спосіб ти навіть встигнеш зарядити від автомобільного прикурювача свій телефон чи повербанк.

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Як запустити котел без електрики

Щоб запустити котел без електроенергії, придбай маленький акумулятор. Він потрібен для того, щоб у момент втрати світла він запалював вам газ автоматично.

У ньому стоїть двигун, який розганяє воду. Він зручний та має маленьке споживання.

Достатньо буде мопедного акумулятора гелевого, щоб підтримати тепло в будинку. Його потрібно просто підключити до котла і насолоджуватись теплом.

Як запустити котел без електрики за допомогою інвертора

Візьми інвертор, приєднай до автомобільного акумулятора та отримуй 220 В.

Таким чином можна не тільки запустити котел, але й холодильник, зарядити телефон чи ноутбук.

Інвертор дає заряд на 4-5 годин. Десь стільки часу його потрібно заряджати від електрики.

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