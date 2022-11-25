Найгірший етап енергосистема вже пройшла — голова Укренерго про відновлення електроживлення в Україні

Після сьомої масованої атаки Росії енергетична ситуація в Україні залишається складною, але контрольованою.

В ефірі телемарафону голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький розповів ведучому Вадиму Карп’яку про відновлення національної енергосистеми.

Коли запрацюють планові графіки відключень світла

Ситуація покращується, і можна сказати, що найгірший етап після цієї атаки наша енергосистема вже пройшла, — зазначає Кудрицький.

Наразі всі області заживлені, а українська енергосистема знову під’єднана до європейської.

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Однак після атаки 23 листопада Україна втратила значний обсяг електрогенерації — теплової та атомної. Зараз усі види електростанцій нарощують свої потужності.

Найбільші надії ми покладаємо на атомну енергетику. Уже всі три АЕС, які розташовані на контрольованій території України, в роботі й набирають потужності, — повідомляє голова Укренерго.

За словами Кудрицького, за один – два дні українські АЕС повернуться до штатної роботи, що допоможе скоротити дефіцит електроенергії та перевести споживачів на планові графіки відключень замість аварійних.

Однак голова Укренерго не виключає повторних російських атак на українську енергетичну систему. Тому енергетики готуються до різних можливих сценаріїв та приймають від західних партнерів допомогу — обладнання та фінансування.

Відсутність світла призводить також до зникнення опалення та теплої води. Однак рішення є завжди. Читай, як запустити котел без електрики.

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