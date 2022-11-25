Пережити блекаут без стресу: як українцям підготуватись до найгіршого сценарію

Сім масованих хвиль російських ракетних ударів Україна пережила менш як за два місяці. Росія цілеспрямовано б’є по енергетичній інфраструктурі.

Експерти все частіше заявляють про можливий кількаденний тотальний блекаут в Україні — це значить, що без електроенергії залишиться повністю вся держава.

Ми швидше розмовляємо про два можливі сценарії: перший — це лівобережна Україна, другий — це вся Україна.

За більш-менш оптимістичного сценарію, за три дні повністю всю Україну відновлять у разі, якщо вся Україна вимкнулась.

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За песимістичного сценарію і дуже великих пошкоджень — на всю Україну знадобиться сім днів, — каже директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Як підготуватись до кількаденного блекауту

Ось кілька порад, про що потрібно подбати у разі тотального вимкнення електроенергії:

альтернативні джерела опалення — наприклад, газовий котел та джерело безперебійного живлення для нього;

додаткові батареї та заряджені на максимум повербанки;

дизельний генератор та запаси палива до нього;

автономні лампи та ліхтарики.

Однак пам’ятай, що електроенергію з пристрою резервного живлення використовувати потрібно економно — лише для необхідної техніки.

А ось мешканцям багатоповерхівок підготуватися до блекауту набагато складніше, адже з електрикою пов’язане й водо- та теплопостачання.

Мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю BBC заявив, що необхідно не лише зробити запаси води, їжі та теплих речей, але й подумати, куди можна виїхати на певний час на випадок найгіршого сценарію.

Особливо українцям варто потурбуватись про теплозаощадження своєї оселі. Підвищення енергоефективності будинку допоможе пройти осінньо-зимовий період цього року комфортно.

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