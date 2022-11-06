Від свічок до сонячних панелей — що українці масово скуповують на ринку для виживання без світла

Масові вимкнення світла тривають по всій Україні. Графіки не завжди чинні, тож українці поступово вчаться жити при свічках.

Такий крок вимушений, адже мережі сильно постраждали від ракетного терору росіян. Енергетики роблять усе можливе для ремонту, але поки без відключень та ощадливості не обійтись.

У цьому контексті українці почали масово скупляти необхідні товари: від найпростішого (свічок, ліхтариків, павербанків) і до потужнішого (генераторів, портативних зарядних станцій та сонячних панелей).

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Ажіотаж почався з перших ударів росіян по критичній інфраструктурі. Попит такий, що постачальники не встигають підвозити товар.

Наприклад, генераторів уже просто не купиш. Потрібно чекати з місяць, а то й більше. Адже попит на них зріс удесятеро.

А на випадок, якщо геть не буде ні світла, ні тепла, українці купують буржуйки — твердопаливні котли-каміни для будинків.

Ціни, звісно, на такі товари виросли. Утім продавці пояснюють це логістичними витратами та ростом курсу долара.

У магазинах наголошують: якщо українці купуватимуть усе за потребою, а не просто про запас, то всім усього вистачить.

Наше життя повністю зав’язане на електроенергії: від холодильника до зарядного пристрою для телефона. Тож ще донедавна уявити собі блекаут для сучасної людини було важко.

Утім рішення завжди є. Читай, що робити, якщо відключили світло.

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