От свечей до солнечных панелей — что украинцы массово скупают на рынке для выживания без света

Массовые отключения света продолжаются по всей Украине. Графики не всегда действуют, поэтому украинцы постепенно учатся жить при свечах.

Такой шаг вынужденный, потому что сети сильно пострадали от ракетного террора россиян. Энергетики делают все возможное для ремонта, но без отключений и бережливости не обойтись.

В этом контексте украинцы начали массово скупать необходимые товары: от самого простого (свечей, фонариков, повербанков) и до вещей помощнее (генераторов, портативных зарядных станций и солнечных панелей).

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Ажиотаж начался с первых ударов россиян по критической инфраструктуре. Спрос такой, что поставщики не успевают подвозить товар.

К примеру, генераторы уже просто не купишь. Нужно ждать месяц, а то и больше. Ведь спрос на них вырос в десять раз.

А на случай, если не будет ни света, ни тепла, украинцы покупают буржуйки — твердотопливные котлы-камины для домов.

Цены на такие товары возросли. Однако продавцы объясняют это логистическими затратами и ростом курса доллара.

В магазинах отмечают: если украинцы будут покупать все по необходимости, а не просто впрок, то всем всего хватит.

Наша жизнь очень сильно зависит от электроэнергии: от холодильника до зарядного устройства для телефона. Поэтому еще недавно представить себе блэкаут современному человеку было трудно.

Впрочем, решение всегда есть. Читай, что делать, если отключили свет.

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