Пережить блэкаут без стресса: как украинцам подготовиться к худшему сценарию

Семь массированных волн российских ракетных ударов Украина пережила менее чем за два месяца. Россия целенаправленно бьет по энергетической инфраструктуре.
Эксперты все чаще заявляют о возможном несколькодневном тотальном блэкауте в Украине — это значит, что без электроэнергии останется полностью вся страна.
Мы скорее говорим о двух возможных сценариях: первый — это левобережная Украина, второй — это вся Украина.
Мы скорее говорим о двух возможных сценариях: первый — это левобережная Украина, второй — это вся Украина.
При более-менее оптимистическом сценарии за три дня полностью всю Украину восстановят в случае, если вся Украина выключилась.
При пессимистическом сценарии и очень больших повреждениях — на всю Украину понадобится семь дней, — говорит директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.
Вот несколько советов, о чем нужно позаботиться в случае тотального отключения электроэнергии:
Однако помни, что электроэнергию от устройства резервного питания использовать нужно экономно — только для необходимой техники.
А вот жильцам многоэтажек подготовиться к блэкауту гораздо сложнее, ведь с электричеством связано и водо-, и теплоснабжение.
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью BBC заявил, что необходимо не только сделать запасы воды, еды и теплых вещей, но и подумать, куда можно выехать на некоторое время на случай худшего сценария.
Особенно украинцам стоит позаботиться о теплосбережении своего дома. Повышение энергоэффективности дома поможет пройти осенне-зимний период в этом году комфортно.
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