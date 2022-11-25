Пережить блэкаут без стресса: как украинцам подготовиться к худшему сценарию

Семь массированных волн российских ракетных ударов Украина пережила менее чем за два месяца. Россия целенаправленно бьет по энергетической инфраструктуре.

Эксперты все чаще заявляют о возможном несколькодневном тотальном блэкауте в Украине — это значит, что без электроэнергии останется полностью вся страна.

Мы скорее говорим о двух возможных сценариях: первый — это левобережная Украина, второй — это вся Украина.

При более-менее оптимистическом сценарии за три дня полностью всю Украину восстановят в случае, если вся Украина выключилась.

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При пессимистическом сценарии и очень больших повреждениях — на всю Украину понадобится семь дней, — говорит директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Как подготовиться к несколькодневному блэкауту

Вот несколько советов, о чем нужно позаботиться в случае тотального отключения электроэнергии:

альтернативные источники отопления — например, газовый котел и источник бесперебойного питания для него;

дополнительные батареи и заряженные на максимум павербанки;

дизельный генератор и запасы топлива к нему;

автономные лампы и фонарики.

Однако помни, что электроэнергию от устройства резервного питания использовать нужно экономно — только для необходимой техники.

А вот жильцам многоэтажек подготовиться к блэкауту гораздо сложнее, ведь с электричеством связано и водо-, и теплоснабжение.

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью BBC заявил, что необходимо не только сделать запасы воды, еды и теплых вещей, но и подумать, куда можно выехать на некоторое время на случай худшего сценария.

Особенно украинцам стоит позаботиться о теплосбережении своего дома. Повышение энергоэффективности дома поможет пройти осенне-зимний период в этом году комфортно.

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