Украина

Пережить блэкаут без стресса: как украинцам подготовиться к худшему сценарию

Наталья Ничай 25 ноября 2022, 10:30

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Карта боевых действий в Украине
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