Проживи эту зиму комфортно! Советы, как повысить энергоэффективность квартиры и частного дома

Пройти осенне-зимний период этого года можно достаточно комфортно, если заблаговременно позаботиться о теплосбережении своего дома.
Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины дало советы для органов власти и местного самоуправления, руководителей ОСМД, бизнесов и жителей, как пережить зиму 2022-23.
Остановимся на рекомендациях жителям многоквартирных и частных домов.
Проанализируй, как много твой дом теряет тепла и исправь это:
И даже если у тебя таких проблем нет, все равно энергоэффективность дома можно повысить.
Для этого наклей на стекло окон теплосберегающую пленку, а на окна повесь жалюзи или плотные занавески. Их нужно открывать днем и закрывать на ночь. Но смотри, чтобы батарея постоянно была открыта.
На стены за батареями установи теплоотражающие экраны. Если в доме есть стена, от которой веет холодом, то нужно ее изолировать. Сделать это можно с помощью пенополистирольных листов, гипсокартона, пробковой настенной плитки или пробковых обоев.
Как альтернатива — повесь на стену плотные занавески, чтобы между ней и комнатой была дополнительная прослойка воздуха.
Обязательно положи ковры на пол по крайней мере в тех комнатах, где проводишь больше всего времени. Особенно этот совет полезный для людей, проживающих на первом этаже.
Обязательно положи ковры на пол по крайней мере в тех комнатах, где проводишь больше всего времени. Особенно этот совет полезный для людей, проживающих на первом этаже.
Чтобы тепло не терялось, придется закрыть часть вентиляционных отверстий в комнатах. А дополнительно прогреть здание помогут кондиционеры.
Двери также можно утеплить как в самом доме, так и на выходе из помещения: оббей наружную сторону двери дерматином, подложив под него слой изолона, стекловаты и поролона. Или же можно поставить двойную дверь.
Главное — всегда плотно закрывать двери между отапливаемыми и неотапливаемыми помещениями. А если у тебя в подъезде есть входной тамбур с двумя дверями, то нужно открывать вторую только тогда, когда закроется входная. Не забывай каждый раз закрывать дверь в тамбур.
Чтобы помочь энергосистеме Украины и получать меньшие платежи за электроэнергию, соблюдай эти правила:
В таком случае позаботься о наличии:
Все электроприборы постоянно держи заряженными.
Заблаговременно приготовь запас питьевой и технической воды минимум на трое суток. Ее нужно периодически обновлять, чтобы она не портилась. При этом хранить воду нужно не в одном резервуаре, а в нескольких.
Если у тебя есть бойлер, то это тоже дополнительный источник технической воды. В случае отключения можно слить воду с бойлера.
В случае эвакуации подготовь тары небольшого объема.
Чтобы иметь возможность готовить даже при отсутствии газа, нужно использовать:
Чтобы жилье всегда оставалось теплым, следует продумать альтернативные источники отопления помещения и согревания, например:
С наступлением холодов цены в наших платежках за коммунальные услуги увеличиваются в несколько раз. Каждый ищет способ, как сэкономить на отоплении зимой. Читай действенные советы.
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