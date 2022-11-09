Проживи эту зиму комфортно! Советы, как повысить энергоэффективность квартиры и частного дома

Пройти осенне-зимний период этого года можно достаточно комфортно, если заблаговременно позаботиться о теплосбережении своего дома.

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины дало советы для органов власти и местного самоуправления, руководителей ОСМД, бизнесов и жителей, как пережить зиму 2022-23.

Остановимся на рекомендациях жителям многоквартирных и частных домов.

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Как уменьшить потери тепла в доме

Проанализируй, как много твой дом теряет тепла и исправь это:

есть щели в оконных рамах — установи современные стеклопакеты или положи уплотнитель в рамы и заклей их изоляционной лентой или скотчем;

есть щели в местах крепления подоконника — заполни их монтажной пеной или герметиком;

окна не закрываются плотно даже несмотря на современные стеклопакеты — обратись в компанию, которая их устанавливала;

есть щели между полотном дверей и дверными коробками — наклей уплотнитель по периметру дверных коробок.

И даже если у тебя таких проблем нет, все равно энергоэффективность дома можно повысить.

Для этого наклей на стекло окон теплосберегающую пленку, а на окна повесь жалюзи или плотные занавески. Их нужно открывать днем ​​и закрывать на ночь. Но смотри, чтобы батарея постоянно была открыта.

На стены за батареями установи теплоотражающие экраны. Если в доме есть стена, от которой веет холодом, то нужно ее изолировать. Сделать это можно с помощью пенополистирольных листов, гипсокартона, пробковой настенной плитки или пробковых обоев.

Как альтернатива — повесь на стену плотные занавески, чтобы между ней и комнатой была дополнительная прослойка воздуха.

Обязательно положи ковры на пол по крайней мере в тех комнатах, где проводишь больше всего времени. Особенно этот совет полезный для людей, проживающих на первом этаже.

Чтобы тепло не терялось, придется закрыть часть вентиляционных отверстий в комнатах. А дополнительно прогреть здание помогут кондиционеры.

Двери также можно утеплить как в самом доме, так и на выходе из помещения: оббей наружную сторону двери дерматином, подложив под него слой изолона, стекловаты и поролона. Или же можно поставить двойную дверь.

Главное — всегда плотно закрывать двери между отапливаемыми и неотапливаемыми помещениями. А если у тебя в подъезде есть входной тамбур с двумя дверями, то нужно открывать вторую только тогда, когда закроется входная. Не забывай каждый раз закрывать дверь в тамбур.

Как сэкономить на электроэнергии

Чтобы помочь энергосистеме Украины и получать меньшие платежи за электроэнергию, соблюдай эти правила:

замени лампы накаливания на светодиодные и одновременно используй их минимальное количество;

распланируй свой интерьер так, чтобы получить максимальное естественное освещение;

одновременно включай не более одного мощного прибора;

используй оборудование в экономном режиме;

не оставляй электроприборы в режиме ожидания и отключай их от сети, когда они не используются;

максимально загружай стиральную машину и ставь температуру стирки 30°C;

не кипяти полный чайник, если необходима половина или меньше. Горячую воду храни в термосах;

рационально используй воду (установи аэраторы на кранах; принимай душ вместо ванны; закрывай кран, когда чистишь зубы и т.п.);

чтобы не перегревать и не пересушивать комнаты, установи термостатические регуляторы на батареях и поддерживай температуру в помещении не выше 21°C;

установи реле защиты от скачков напряжения.

Как подготовиться к перебоям с поставкой тепла, воды, света и газа

Если отключат электроэнергию

В таком случае позаботься о наличии:

фонарей;

свеч;

спичек;

павербенков;

аккумуляторов;

портативных горелок на газе или сухом спирте;

источников бесперебойного питания (UPS);

аккумуляторов холода;

термосумок;

дизельного или бензинового генератора;

запаса горючего;

удлинителей.

Все электроприборы постоянно держи заряженными.

Если не будет воды

Заблаговременно приготовь запас питьевой и технической воды минимум на трое суток. Ее нужно периодически обновлять, чтобы она не портилась. При этом хранить воду нужно не в одном резервуаре, а в нескольких.

Если у тебя есть бойлер, то это тоже дополнительный источник технической воды. В случае отключения можно слить воду с бойлера.

В случае эвакуации подготовь тары небольшого объема.

Если исчезнет газ

Чтобы иметь возможность готовить даже при отсутствии газа, нужно использовать:

электроплитку;

портативную плитку на газе или сухом топливе (подумай о запасе горючего);

бойлер (солнечный тепловой конвектор) — для подогрева воды.

Если будут перебои с отоплением

Чтобы жилье всегда оставалось теплым, следует продумать альтернативные источники отопления помещения и согревания, например:

электрический конвектор (если электросеть выдерживает его нагрузку);

биокамин или похожие приборы (не забывай о правилах пожарной безопасности);

тепловое изолирование отапливаемых комнат;

теплая домашняя одежда, электрические одеяла и простыни.

С наступлением холодов цены в наших платежках за коммунальные услуги увеличиваются в несколько раз. Каждый ищет способ, как сэкономить на отоплении зимой. Читай действенные советы.

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