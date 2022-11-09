Проживи цю зиму комфортно! Поради, як підвищити енергоефективність квартири та приватного будинку

Пройти осінньо-зимовий період цього року можна досить комфортно, якщо завчасно потурбуватись про теплозаощадження своєї оселі.
Державне агентство з енергоефективності й енергозбереження України дало поради для органів влади та місцевого самоврядування, керівників ОСББ, бізнесів та мешканців, як пережити зиму 2022-23.
Зупинимось на рекомендаціях жителям багатоквартирних і приватних будинків.
Проаналізуй, як багато твоя оселя втрачає тепла та виправ це:
Та навіть якщо в тебе таких проблем немає, все одно енергоефективність будинку можна підвищити.
Для цього наклей на скло вікон теплоощадну плівку, а на вікна почепи жалюзі або щільні фіранки. Їх треба відкривати вдень та зачиняти на ніч. Але дивись, щоб батарея постійно була відкрита.
На стіни за батареями встанови тепловідбивні екрани. Якщо в оселі є стіна, від якої віє холодом, то потрібно її ізолювати. Зробити це можна за допомогою пінополістирольних листів, гіпсокартону, коркової настінної плитки або коркових шпалер.
Як альтернатива — почепи на стіну щільні фіранки, щоб між нею та кімнатою був додатковий прошарок повітря.
Обов’язково поклади килими на підлогу принаймні в тих кімнатах, де проводиш найбільше часу. Особливо ця порада слушна для людей, які проживають на першому поверсі.
Обов’язково поклади килими на підлогу принаймні в тих кімнатах, де проводиш найбільше часу. Особливо ця порада слушна для людей, які проживають на першому поверсі.
Щоб тепло не втрачалось, доведеться закрити частину вентиляційних отворів у кімнатах. А додатково прогріти будинок допоможуть кондиціонери.
Двері також можна утеплити як у самій оселі, так і на виході з приміщення: оббий зовнішній бік дверей дерматином, підклавши під нього шар ізолону, скловати та поролону. Або ж можна поставити подвійні двері.
Головне — завжди щільно зачиняти двері між опалюваними й неопалюваними приміщеннями. А якщо в тебе в підʼїзді є вхідний тамбур з двома дверима, то потрібно відчиняти другі лише тоді, коли закриються вхідні. Не забувай щоразу зачиняти двері в тамбур.
Щоб допомогти енергосистемі України та отримувати менші платіжки за електроенергію, дотримуйся цих правил:
У такому разі потурбуйся про наявність:
Усі електроприлади постійно тримай зарядженими.
Завчасно приготуй запас питної та технічної води мінімум на три доби. Її потрібно періодично оновлювати, щоб вона не псувалась. При цьому зберігати воду потрібно не в одному резервуарі, а в декількох.
Якщо в тебе є бойлер, то це також додаткове джерело технічної води. У разі відключень можна злити воду з бойлера.
На випадок евакуації підготуй тари невеликого обсягу.
Щоб мати можливість готувати навіть за відсутності газу, потрібно використовувати:
Щоб оселя завжди залишалась теплою, варто продумати альтернативні джерела опалення приміщення та зігрівання, наприклад:
З приходом холодів ціни в наших платіжках за комунальні послуги збільшуються в кілька разів. Кожен шукає спосіб, як зекономити на опаленні взимку. Читай дієві поради.
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