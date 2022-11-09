Проживи цю зиму комфортно! Поради, як підвищити енергоефективність квартири та приватного будинку

Пройти осінньо-зимовий період цього року можна досить комфортно, якщо завчасно потурбуватись про теплозаощадження своєї оселі.

Державне агентство з енергоефективності й енергозбереження України дало поради для органів влади та місцевого самоврядування, керівників ОСББ, бізнесів та мешканців, як пережити зиму 2022-23.

Зупинимось на рекомендаціях жителям багатоквартирних і приватних будинків.

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Як зменшити втрати тепла в будинку Проаналізуй, як багато твоя оселя втрачає тепла та виправ це: є щілини у віконних рамах — встанови сучасні склопакети або вклади ущільнювач у рами й заклей їх ізоляційною стрічкою чи скотчем;

є щілини у місцях кріплення підвіконня — заповни їх монтажною піною або герметиком;

вікна не зачиняються щільно навіть попри сучасні склопакети — звернись у компанію, що їх встановлювала;

є щілини між полотном дверей і дверними коробками — наклей ущільнювач за периметром дверних коробок.

Та навіть якщо в тебе таких проблем немає, все одно енергоефективність будинку можна підвищити.

Для цього наклей на скло вікон теплоощадну плівку, а на вікна почепи жалюзі або щільні фіранки. Їх треба відкривати вдень та зачиняти на ніч. Але дивись, щоб батарея постійно була відкрита.

На стіни за батареями встанови тепловідбивні екрани. Якщо в оселі є стіна, від якої віє холодом, то потрібно її ізолювати. Зробити це можна за допомогою пінополістирольних листів, гіпсокартону, коркової настінної плитки або коркових шпалер.

Як альтернатива — почепи на стіну щільні фіранки, щоб між нею та кімнатою був додатковий прошарок повітря.

Обов’язково поклади килими на підлогу принаймні в тих кімнатах, де проводиш найбільше часу. Особливо ця порада слушна для людей, які проживають на першому поверсі.

Щоб тепло не втрачалось, доведеться закрити частину вентиляційних отворів у кімнатах. А додатково прогріти будинок допоможуть кондиціонери.

Двері також можна утеплити як у самій оселі, так і на виході з приміщення: оббий зовнішній бік дверей дерматином, підклавши під нього шар ізолону, скловати та поролону. Або ж можна поставити подвійні двері.

Головне — завжди щільно зачиняти двері між опалюваними й неопалюваними приміщеннями. А якщо в тебе в підʼїзді є вхідний тамбур з двома дверима, то потрібно відчиняти другі лише тоді, коли закриються вхідні. Не забувай щоразу зачиняти двері в тамбур.

Як заощадити на електроенергії

Щоб допомогти енергосистемі України та отримувати менші платіжки за електроенергію, дотримуйся цих правил:

заміни лампи розжарювання на світлодіодні та одночасно використовуй мінімальну їхню кількість;

розплануй свій інтер’єр так, щоб отримати максимальне природне освітлення;

одночасно вмикай не більше одного потужного приладу;

використовуй обладнання в економному режимі;

не залишай електроприлади в режимі очікування та від’єднуй їх від мережі, коли вони не використовуються;

максимально завантажуй пральну машину та став температуру прання 30°C;

не кипʼяти повний чайник, якщо необхідна половина або менше. Гарячу воду зберігай у термосах;

раціонально використовуй воду (встанови аератори на кранах; приймай душ замість ванни; закривай кран, коли чистиш зуби тощо);

щоб не перегрівати й не пересушувати кімнати, встанови термостатичні регулятори на батареях та підтримуй температуру в приміщенні не вище 21°C;

встанови реле захисту від стрибків напруги.

Як підготуватись до перебоїв з постачанням тепла, води, світла й газу

Якщо вимкнуть електроенергію

У такому разі потурбуйся про наявність:

ліхтарів;

свічок;

сірників;

павербенків;

акумуляторів;

портативних пальників на газу чи сухому спирті;

джерел безперебійного живлення (UPS);

акумуляторів холоду;

термосумок;

дизельного або бензинового генератора;

запасу пального;

подовжувачів.

Усі електроприлади постійно тримай зарядженими.

Якщо не буде води

Завчасно приготуй запас питної та технічної води мінімум на три доби. Її потрібно періодично оновлювати, щоб вона не псувалась. При цьому зберігати воду потрібно не в одному резервуарі, а в декількох.

Якщо в тебе є бойлер, то це також додаткове джерело технічної води. У разі відключень можна злити воду з бойлера.

На випадок евакуації підготуй тари невеликого обсягу.

Якщо зникне газ

Щоб мати можливість готувати навіть за відсутності газу, потрібно використовувати:

електроплитку;

портативну плитку на газу чи сухому паливі (потурбуйся про запас пального);

бойлер (сонячний тепловий конвектор) — для підігріву води.

Якщо будуть перебої з опаленням

Щоб оселя завжди залишалась теплою, варто продумати альтернативні джерела опалення приміщення та зігрівання, наприклад:

електричний конвектор (якщо електромережа витримує його навантаження);

біокамін або схожі прилади (не забувай про правила пожежної безпеки);

теплове ізолювання опалюваних кімнат;

теплий домашній одяг, електричні ковдри та простирадла.

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