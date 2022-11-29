Лучше было бы ноль! Сколько еще ракет осталось у России — в Минобороны посчитали

Если еще год назад украинцы могли не знать о разновидностях вооружения и ракет, но теперь мы становимся, пожалуй, самой экспертной нацией по этому вопросу.

Единственное, что нам действительно хотелось бы знать, когда у России закончатся ракеты. Поскольку добровольного прекращения огня со стороны агрессора ждать не стоит.

Конечно, хотелось бы услышать, что в России никаких ракет уже не осталось. Однако это не так, хотя их запасы уже давно перешли безопасный предел. Его нарушать опасно в целях собственной безопасности. Об этом ранее заявлял спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

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Сколько ракет осталось у России

Министерство обороны Украины подсчитало, что в настоящее время страна-агрессор имеет разный спектр ракет — от баллистических до зенитных и крылатых.

Больше всего в России осталось ракет С-300. Их в настоящее время насчитывается 6980 штук, что составляет 87% общего запаса.

Почти половину использовали оккупанты ракет Х-101, которых осталось 132 штуки, и Калибров — их 229 штук.

Также агрессор имеет две трети запаса Onyx, насчитывающего 347 штук, и 43 Кинжала. Практически в дефиците сейчас Искандеры — их осталось 119 штук.

Главный редактор DEFENSE EXPRESS Олег Катков отмечает, что этого запаса ракет, по его мнению, Кремлю хватит еще на несколько мощных атак.

Как Россия пополняет запасы ракет

В настоящее время российские оккупанты используют в основном ракеты, которые производят еще с советских времен на собственных заводах. Однако их производственные возможности часто зависят от зарубежных комплектующих, которые из-за санкций Россия получить законным путем не может.

— Крайне важен показатель возможности ОПК РФ производить ракеты Ха-101 и Калибр.

И там показатель оценен на уровне 180 ракет в год, поэтому когда запускают 100 ракет в день, это огромный кусок годовой работы, — говорит Юрий Игнат.

Но, несмотря на это, страна-агрессор продолжает восстанавливать свои запасы, о чем свидетельствуют цифры Минобороны.

Юрий Игнат предполагает, что, вероятно, оккупантам это удается из-за имеющихся запасов комплектующих, которые они успели разместить на своих производствах еще до начала полномасштабной войны.

Россия, являясь производителем этих ракет, имела определенные запасы комплектующих на своих складах и использовала их для дальнейшего производства.

Кроме того, нельзя исключать незаконные варианты получения комплектующих, такие как контрабанда, подкуп или закупка через третьи страны.

Военный эксперт Максим Паламарчук соглашается с мнением, что, скорее всего, Россия пользуется старыми запасами нужных деталей, поскольку это привычная практика для оборонного комплекса страны-агрессора.

Однако не следует исключать возможность того, что впоследствии захватчики могут просто не использовать специальные микрочипы или схемы, чтобы делать ракеты максимально точными.

В таком случае отклонение от цели составит не 10 метров, а, возможно, даже километр. То есть, оккупанты будут бить практически наугад, терроризируя мирное население, что продолжит традиционную тактику агрессора.

Кроме того, Россия продолжает искать по миру, кто согласится предоставить ей оружие, чтобы оно могло продолжать убивать украинцев. Читай, какие страны помогают РФ в войне против Украины.

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