Украина

Лучше было бы ноль! Сколько еще ракет осталось у России — в Минобороны посчитали

Даниэла Долотова, редактор сайта 29 ноября 2022, 22:00
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