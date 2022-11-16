Ракеты С-300: характеристики, классификация и где их используют россияне

Россия беспощадно бьет по украинским жилым домам и объектам критической инфраструктуры. Враг не жалеет дорогих ракетных установок для поражения мирных областей Украины, а среди них — быстрые, точные и очень опасные ракеты. Сегодня мы расскажем о ракетах типа С-300 и их характеристиках.
Вчерашний ракетный удар по территории Польши изрядно взволновал западный мир: к вечеру новостные ленты заполонили заявления и обращения руководителей Польши и наших друзей из других стран. Согласно мнениям разным экспертов, известно, что попала в пограничную с Украиной польскую область именно ракета типа С-300. Но официального подтверждения этому пока нет.
С-300 — не самое новое оружие, его производство началось еще в 1975 году в СССР. Первые серийные выпуски стартовали уже в 1979 году.
Важными качествами всех комплексов семейства С-300 являются:
То есть такие ракеты могут работать, в том числе, с внедрением других комплексов ПВО в единую для всех батарею.
Ракеты С-300 могут противодействовать баллистическим ракетам малого и среднего радиуса действия, целям на низких высотах.
Ракеты С-300 могут противодействовать баллистическим ракетам малого и среднего радиуса действия, целям на низких высотах.
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Россияне используют ракеты С-300 в Украине с начала вторжения. Даже модифицируют и переделывают для поражения наземных целей. Одной из многих целей россияне сделали гуманитарную колонну в Запорожской области, прицельно расстреляв людей 30 сентября.
Кроме Запорожья, Россия постоянно поражает и другие города страны: Харьков, Николаев.
С-300 имеет несколько классификаций, в зависимости от которых корректируется и их дальность: от 150 до 300 км.
С-300 имеет несколько классификаций, в зависимости от которых корректируется и их дальность: от 150 до 300 км.
Именно так и появляются российские вбросы о том, что Украина сама себя обстреливает.
Именно так и появляются российские вбросы о том, что Украина сама себя обстреливает.
Примечательно, что в 2012 году Россия модернизировала эти установки, а в 2013 уже поставила три таких на свое вооружение.
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Системы С-300 также используются и в НАТО: они находятся на вооружении Болгарии, Словакии и Греции. Словакия свои ракеты С-300 типа С-300ПМУ передала Украине в апреле этого года.
Но кроме старого советского вооружения РФ есть и современные, более точные ракеты. Характеристики гиперзвуковой ракеты Кинжал можешь узнать в нашем материале.
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