Ракеты С-300: характеристики, классификация и где их используют россияне

Россия беспощадно бьет по украинским жилым домам и объектам критической инфраструктуры. Враг не жалеет дорогих ракетных установок для поражения мирных областей Украины, а среди них — быстрые, точные и очень опасные ракеты. Сегодня мы расскажем о ракетах типа С-300 и их характеристиках.

Вчерашний ракетный удар по территории Польши изрядно взволновал западный мир: к вечеру новостные ленты заполонили заявления и обращения руководителей Польши и наших друзей из других стран. Согласно мнениям разным экспертов, известно, что попала в пограничную с Украиной польскую область именно ракета типа С-300. Но официального подтверждения этому пока нет.

Что такое ракетный комплекс С-300

С-300 — не самое новое оружие, его производство началось еще в 1975 году в СССР. Первые серийные выпуски стартовали уже в 1979 году.

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Важными качествами всех комплексов семейства С-300 являются:

способность работать в разных сочетаниях внутри одной модификации в пределах одного комплекса;

работать между модификациями;

работать через различные мобильные высшие командные пункты и выстраивать в батареи из любого состава, количества, модификаций, местоположения.

То есть такие ракеты могут работать, в том числе, с внедрением других комплексов ПВО в единую для всех батарею.

Ракеты С-300 могут противодействовать баллистическим ракетам малого и среднего радиуса действия, целям на низких высотах.

Россияне используют ракеты С-300 в Украине с начала вторжения. Даже модифицируют и переделывают для поражения наземных целей. Одной из многих целей россияне сделали гуманитарную колонну в Запорожской области, прицельно расстреляв людей 30 сентября.

Кроме Запорожья, Россия постоянно поражает и другие города страны: Харьков, Николаев.

С-300: характеристики ракеты

С-300 имеет несколько классификаций, в зависимости от которых корректируется и их дальность: от 150 до 300 км.

С-300П создана для обороны крупных промышленных и админзданий, военных баз и других важных объектов. Современные модификации С-300 одним комплектом могут поражать до 36 аэродинамических или баллистических целей, приводя на них до 72 ракет. Примечательно, что такие ракеты есть и на вооружении у Украины, ведь постсоветские вооружения такого типа есть во всех странах бывших членов СССР.

Именно так и появляются российские вбросы о том, что Украина сама себя обстреливает.

С-300В предназначена для непосредственной работы войска: прикрытие его или, как делает РФ, поражение близких целей. Это первая мобильная противоракетная и противосамолетная оборона из класса С-300. Главным отличием является возможность поразить цели двух типов: баллистического и аэродинамического.

Примечательно, что в 2012 году Россия модернизировала эти установки, а в 2013 уже поставила три таких на свое вооружение.

С-300Ф — это ЗРС корабельного типа дальнего действия. Ее дальность поражения цели достигает 200 км. Новые ракеты используют систему наведения через РЛС и могут перехватывать баллистические ракеты малого радиуса действия. Экспортная версия называется Риф-М.

Системы С-300 также используются и в НАТО: они находятся на вооружении Болгарии, Словакии и Греции. Словакия свои ракеты С-300 типа С-300ПМУ передала Украине в апреле этого года.

Но кроме старого советского вооружения РФ есть и современные, более точные ракеты. Характеристики гиперзвуковой ракеты Кинжал можешь узнать в нашем материале.

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