25 погибших и более 60 раненых! Россияне обстреляли колонну гражданских автомобилей в Запорожье

Сегодня, 30 сентября, около семи часов утра россияне атаковали Запорожье. Обстреляли колонну гражданских гуманитарных автомобилей, стоявших в очереди для выезда из областного центра на временно оккупированную территорию.

Через некоторое время была совершена повторная атака. Было известно о 23 погибших и 28 раненных. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Однако по состоянию на 11.30 известно уже о 25 погибших и более чем 60 людях с ранениями разной степени тяжести.

Сейчас также смотрят

Люди каждый день выезжают из областного центра, чтобы поддержать своих родственников, передать жизненно важные лекарства мирному населению и вернуться назад.

Среди пострадавших, в частности, мелитопольцы, — написал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

На месте сейчас работают спасатели, медики и все службы.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко уточнил, что россияне выпустили по Запорожью 16 ракет с применением ЗРК С-300.

Четыре ракетных удара нанесены в район авторынка, а также по пункту сосредоточения автотранспорта и граждан для выезда/въезда на/с временно оккупированной территории Украины, — отметил он.

Вчера россияне снова обстреляли Николаев, попав кассетными снарядами в районе остановки общественного транспорта. Читай, что известно про взрывы в Николаеве 29 сентября.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!