Мир

“О ракетах неправда, а дронами поделились”. Какие страны помогают России в войне против Украины

Оксана Лотоцкая, Журналист программы Факты ICTV 06 ноября 2022, 16:00
Які країни допомагають Росії у війні проти України

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