“О ракетах неправда, а дронами поделились”. Какие страны помогают России в войне против Украины

Россия продолжает искать по миру, кто согласится предоставить ей оружие, чтобы она могла продолжать убивать украинцев.

Впрочем, круг стран-союзниц, готовых поддерживать Москву, к счастью, узкий. Да и те в большинстве своем пытаются скрыть свою вовлеченность.

Накануне в Москву из Тегерана прибыл грузовой самолет Ил-76. Вероятно, с новой партией оружия для захватчиков. И вот иранский МИД наконец признал, что страна все-таки предоставила россиянам дроны.

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Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдуллахиян утверждает, что страна передала России ограниченное количество БПЛА еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. А вот поставки иранских ракет в Россию он категорически отрицает.

Глава МИД Ирана говорит, что в стране не знали об использовании их дронов Россией против Украины. Он настаивает на технически-экспертной встрече вместе с украинской стороной, чтобы рассмотреть доказательства такого применения.

В обмен на дроны и ракеты Иран рассчитывал, что Россия продаст дополнительные ядерные материалы. Так считает разведка США.

Западные страны также обеспокоены тем, что Российская Федерация может получать оружие от другой страны-изгнанницы — Северной Кореи. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Россия получает артиллерийские снаряды в большом количестве, хотя Кирби точной цифры не назвал.

Также британская разведка обратила внимание на то, что Беларусь предоставляет свою территорию России не только для обстрелов Украины, но и для тренировки новомобилизированных. Эксперты считают, что причиной этого стало отсутствие инструкторов и оборудования в самой РФ.

Тем временем в Российской Федерации опускается железный занавес. В России заблокировали соцсети и хотят запретить YouTube

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