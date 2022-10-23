О кровавых деньгах Ирана, нехватке ПВО и ответе на ядерные угрозы Кремля — интервью Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

В нем он рассказал о недоверии к Ирану, поставке Украине средств ПВО, а также, каким должен быть ответ мира на ядерные угрозы Кремля.

Иран поставляет России убийства

Владимир Зеленский заявил, что не может верить заявлениям высокопоставленных чиновников Ирана о том, что их страна не поставляет России дроны.

Сейчас также смотрят

Ведь сейчас РФ наносит сотни ударов по Украине именно с использованием беспилотников иранского производства. Поэтому это не может быть случайность.

Иран снабжает их дронами, снабжает их убийствами. Убийствами украинцев. Это их договоренности.

— Договоренности за деньги — такие кровавые деньги, которые Иран зарабатывает, — сказал президент.

Общество страдает из-за нехватки ПВО

По словам Зеленского, Украина борется со вражескими дронами, но нуждается в помощи от других стран в виде средств ПВО.

Прежде всего, украинская энергетика и общество сегодня страдает из-за отсутствия противовоздушной и противоракетной обороны. Все это может предоставить нам мир, — отметил он.

Украина уже получила первую систему противовоздушной обороны IRIS-T от Германии. И она показала мощные результаты. А вот от США мы все еще ждем поставок ПВО.

Никто не знает, что завтра будет делать Россия