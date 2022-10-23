О кровавых деньгах Ирана, нехватке ПВО и ответе на ядерные угрозы Кремля — интервью Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью канадским телеканалам CTV и CBC.
В нем он рассказал о недоверии к Ирану, поставке Украине средств ПВО, а также, каким должен быть ответ мира на ядерные угрозы Кремля.
Владимир Зеленский заявил, что не может верить заявлениям высокопоставленных чиновников Ирана о том, что их страна не поставляет России дроны.
Ведь сейчас РФ наносит сотни ударов по Украине именно с использованием беспилотников иранского производства. Поэтому это не может быть случайность.
Иран снабжает их дронами, снабжает их убийствами. Убийствами украинцев. Это их договоренности.
Иран снабжает их дронами, снабжает их убийствами. Убийствами украинцев. Это их договоренности.
— Договоренности за деньги — такие кровавые деньги, которые Иран зарабатывает, — сказал президент.
По словам Зеленского, Украина борется со вражескими дронами, но нуждается в помощи от других стран в виде средств ПВО.
Прежде всего, украинская энергетика и общество сегодня страдает из-за отсутствия противовоздушной и противоракетной обороны. Все это может предоставить нам мир, — отметил он.
Прежде всего, украинская энергетика и общество сегодня страдает из-за отсутствия противовоздушной и противоракетной обороны. Все это может предоставить нам мир, — отметил он.
Украина уже получила первую систему противовоздушной обороны IRIS-T от Германии. И она показала мощные результаты. А вот от США мы все еще ждем поставок ПВО.
На вопрос корреспондентки о том, верит ли Зеленский в вероятность применения Россией ядерного оружия, он ответил:
Никто не знает, что завтра будет делать Россия. Но мы знаем, что должен мир сделать, чтобы завтра не было тех или иных угроз.
Никто не знает, что завтра будет делать Россия. Но мы знаем, что должен мир сделать, чтобы завтра не было тех или иных угроз.
В последнее время часто слышны призывы, что Кремль должен нанести удар по “центру принятия решений”.
— Если месседж звучит, что будет удар по центру принятия решения, то ответ мира должен быть следующим: “Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься”, — прокомментировал президент.
По его словам, такая реакция мира не должна зависеть от того, является ли Украина членом НАТО, или нет.
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