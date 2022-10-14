Кремль делает все, чтобы мир поддерживал нас — Резников о поставках Украине ПВО и вступлении в НАТО

12 октября в Брюсселе состоялась шестая встреча Контактной группы по обороне Украины, объединившая 50 стран вокруг помощи нашему государству.

На ней присутствовал и министр обороны Украины Алексей Резников. После заседания он дал пресс-конференцию и рассказал об успехах в сотрудничестве с партнерами по предоставлению Украине необходимой ПВО, вступлении в НАТО и поддержки нашей страны.

О ПВО для Украины

Резников поделился, что противовоздушную оборону Украины может усилить еще одна система наших партнеров. Эту идею уже поддержали в США.

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Мы нашли одну систему (ПВО — ред.), которая у них есть. Мы изучали, реалистичен ли этот план, есть ли эта система в достаточном количестве в разных странах, сколько есть к ней боеприпасов.

Потом мы начали общаться с Пентагоном на этот счет, я направил официальные обращения моему коллеге Ллойду Остину. И вчера на встрече в Рамштайне это уже обсуждалось на серьезном уровне, — сообщил Резников.

Другие страны услышали потребности Украины и ответили, что этот вариант возможен.

— Это самое главное — сигнал американской стороны прозвучал, что нужно максимально быстро усиливать ПВО Украины. Не только NASAMS и IRIS-T. Разного уровня, разных ступеней.

Думаю, в ближайшие недели мы будем понимать, что это сработает, — сказал министр.

Когда конкретные страны примут обязательства по поставкам этих систем ПВО, тогда Украина сможет публично рассказать, о чем именно идет речь.

Однако Резников предупредил, что это дорогие и сложные системы, для работы с которыми нужно сначала пройти обучение. Поэтому он призывает украинцев не питать иллюзий, что все изменится буквально завтра.

Также глава Минобороны объяснил, что ни одна система ПВО в мире не гарантирует 100% защиты.

На 100% небо закрыть нельзя — чтобы не было иллюзий. Вопрос только в процентах от возможного поражения. На сегодняшний день наши славные силы ПВО сбивают системно до 50% всех угроз имеющимися ресурсами.

Поэтому, если мы доведем до 60-70-80% — это будет отлично. Это первое. Второе — короткая дальность, средняя и дальняя (40-80-200 км) — примерно так делятся эти системы.

И они могут быть разными. ЗРК — это также система ПВО, даже Stinger — это ПВО. Нам нужно смотреть, где у нас есть пробелы, — рассказал министр.

В настоящее время партнеры изучают возможности поставки Украине систем ПВО, и в течение двух недель у нас будет понимание, кто, что, когда, сколько и как даст.

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О вступлении в НАТО

Резников заявил, что заявку Украины на вступление в НАТО уже обсуждают в кулуарах.

Дискуссия уже началась. Это демократические страны демократического мира. Соответственно наша заявка подлежит обсуждению. Конечно, не сегодня, не сейчас, но дискуссия уже идет.

Звучат разные аргументы. Но в кулуарах еще интереснее. Мне было очень приятно общаться с министрами.

Они говорят: на саммите в Мадриде определено, что главной угрозой стран НАТО является Россия.

А сегодня Украина демонстрирует всему миру, что у нее есть лучшая экспертиза противостоять российской армии, сдерживать ее и уже побеждать.

Так какие еще дополнительные аргументы нужны для принятия Украины в НАТО? Вот то, что на уровне кулуарных пока бесед. А вы понимаете, что это уже ткущаяся ткань будущего решения, — отметил Резников.

О поддержке Украины

По словам Резникова, у Украины есть сейчас два варианта поддержки. Первый — это, конечно, западные партнеры. А второй — Кремль.

Каждый раз, когда они (россияне — ред.) совершают очередной идиотский поступок, то усиливают уровень поддержки Украины, — объясняет министр.

Если раньше Украина опасалась, что из-за так называемого синдрома усталости европейцы и американцы начнут помогать нам меньше, то после ракетных обстрелов всей страны уровень поддержки просто зашкаливает. Ведь этого от лидеров требуют их граждане.

— Кремль делает все, чтобы мир продолжал нас поддерживать. Они (лидеры других стран — ред.) говорят: передай украинцам, что они нас вдохновляют, мы поражены и благодарим вас.

И каждый раз звучат две основные вещи: первое — вы ведете войну не только за себя, но и за весь демократический мир, и это не пафос. И второе — мы тебя уверяем, что будем с вами до конца, сколько бы ни понадобилось, — поделился министр.

Смотри полное видео с пресс-конференции министра обороны Украины Алексея Резникова.

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