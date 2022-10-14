Кремль делает все, чтобы мир поддерживал нас — Резников о поставках Украине ПВО и вступлении в НАТО

12 октября в Брюсселе состоялась шестая встреча Контактной группы по обороне Украины, объединившая 50 стран вокруг помощи нашему государству.
На ней присутствовал и министр обороны Украины Алексей Резников. После заседания он дал пресс-конференцию и рассказал об успехах в сотрудничестве с партнерами по предоставлению Украине необходимой ПВО, вступлении в НАТО и поддержки нашей страны.
Резников поделился, что противовоздушную оборону Украины может усилить еще одна система наших партнеров. Эту идею уже поддержали в США.
Мы нашли одну систему (ПВО — ред.), которая у них есть. Мы изучали, реалистичен ли этот план, есть ли эта система в достаточном количестве в разных странах, сколько есть к ней боеприпасов.
Мы нашли одну систему (ПВО — ред.), которая у них есть. Мы изучали, реалистичен ли этот план, есть ли эта система в достаточном количестве в разных странах, сколько есть к ней боеприпасов.
Потом мы начали общаться с Пентагоном на этот счет, я направил официальные обращения моему коллеге Ллойду Остину. И вчера на встрече в Рамштайне это уже обсуждалось на серьезном уровне, — сообщил Резников.
Другие страны услышали потребности Украины и ответили, что этот вариант возможен.
— Это самое главное — сигнал американской стороны прозвучал, что нужно максимально быстро усиливать ПВО Украины. Не только NASAMS и IRIS-T. Разного уровня, разных ступеней.
Думаю, в ближайшие недели мы будем понимать, что это сработает, — сказал министр.
Когда конкретные страны примут обязательства по поставкам этих систем ПВО, тогда Украина сможет публично рассказать, о чем именно идет речь.
Однако Резников предупредил, что это дорогие и сложные системы, для работы с которыми нужно сначала пройти обучение. Поэтому он призывает украинцев не питать иллюзий, что все изменится буквально завтра.
Также глава Минобороны объяснил, что ни одна система ПВО в мире не гарантирует 100% защиты.
На 100% небо закрыть нельзя — чтобы не было иллюзий. Вопрос только в процентах от возможного поражения. На сегодняшний день наши славные силы ПВО сбивают системно до 50% всех угроз имеющимися ресурсами.
На 100% небо закрыть нельзя — чтобы не было иллюзий. Вопрос только в процентах от возможного поражения. На сегодняшний день наши славные силы ПВО сбивают системно до 50% всех угроз имеющимися ресурсами.
Поэтому, если мы доведем до 60-70-80% — это будет отлично. Это первое. Второе — короткая дальность, средняя и дальняя (40-80-200 км) — примерно так делятся эти системы.
И они могут быть разными. ЗРК — это также система ПВО, даже Stinger — это ПВО. Нам нужно смотреть, где у нас есть пробелы, — рассказал министр.
В настоящее время партнеры изучают возможности поставки Украине систем ПВО, и в течение двух недель у нас будет понимание, кто, что, когда, сколько и как даст.
Резников заявил, что заявку Украины на вступление в НАТО уже обсуждают в кулуарах.
Дискуссия уже началась. Это демократические страны демократического мира. Соответственно наша заявка подлежит обсуждению. Конечно, не сегодня, не сейчас, но дискуссия уже идет.
Дискуссия уже началась. Это демократические страны демократического мира. Соответственно наша заявка подлежит обсуждению. Конечно, не сегодня, не сейчас, но дискуссия уже идет.
Звучат разные аргументы. Но в кулуарах еще интереснее. Мне было очень приятно общаться с министрами.
Они говорят: на саммите в Мадриде определено, что главной угрозой стран НАТО является Россия.
А сегодня Украина демонстрирует всему миру, что у нее есть лучшая экспертиза противостоять российской армии, сдерживать ее и уже побеждать.
Так какие еще дополнительные аргументы нужны для принятия Украины в НАТО? Вот то, что на уровне кулуарных пока бесед. А вы понимаете, что это уже ткущаяся ткань будущего решения, — отметил Резников.
Так какие еще дополнительные аргументы нужны для принятия Украины в НАТО? Вот то, что на уровне кулуарных пока бесед. А вы понимаете, что это уже ткущаяся ткань будущего решения, — отметил Резников.
По словам Резникова, у Украины есть сейчас два варианта поддержки. Первый — это, конечно, западные партнеры. А второй — Кремль.
Каждый раз, когда они (россияне — ред.) совершают очередной идиотский поступок, то усиливают уровень поддержки Украины, — объясняет министр.
Каждый раз, когда они (россияне — ред.) совершают очередной идиотский поступок, то усиливают уровень поддержки Украины, — объясняет министр.
Если раньше Украина опасалась, что из-за так называемого синдрома усталости европейцы и американцы начнут помогать нам меньше, то после ракетных обстрелов всей страны уровень поддержки просто зашкаливает. Ведь этого от лидеров требуют их граждане.
— Кремль делает все, чтобы мир продолжал нас поддерживать. Они (лидеры других стран — ред.) говорят: передай украинцам, что они нас вдохновляют, мы поражены и благодарим вас.
И каждый раз звучат две основные вещи: первое — вы ведете войну не только за себя, но и за весь демократический мир, и это не пафос. И второе — мы тебя уверяем, что будем с вами до конца, сколько бы ни понадобилось, — поделился министр.
Смотри полное видео с пресс-конференции министра обороны Украины Алексея Резникова.
Путинское бряцание ядерным оружием заставляет западных лидеров готовить адекватный ответ на дальнейшую эскалацию войны в Украине.
Читай, какой будет реакция НАТО и США на ядерный удар России.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!