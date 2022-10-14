Кремль робить усе, щоб світ підтримував нас — Резніков про постачання Україні ППО та вступ до НАТО

12 жовтня у Брюсселі відбулась шоста зустріч Контактної групи з оборони України, яка об’єднала 50 країн навколо допомоги нашій державі.

На ній був присутнім і міністр оборони України Олексій Резніков. Після засідання він дав прес-конференцію та розповів про успіхи у співпраці з партнерами щодо надання Україні необхідної ППО, вступу до НАТО та підтримки нашої країни.

Про ППО для України

Резніков поділився, що протиповітряну оборону України може посилити ще одна система наших партнерів. Цю ідею вже підтримали в США.

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Ми знайшли одну систему (ППО — ред.), яка в них є в наявності. Ми вивчали, чи є реалістичним цей план, чи є ця система в достатній кількості в різних країнах, скільки є до неї боєприпасів.

Потім ми почали комунікувати з Пентагоном з цього приводу, я направив офіційні звернення моєму колезі Ллойду Остіну. І вчора на зустрічі в Рамштайні це вже обговорювалося на серйозному рівні, — повідомив Резніков.

Інші країни почули потреби України та відповіли, що “цей варіант можливий”.

— Це найголовніше — сигнал від американської сторони прозвучав, що потрібно максимально швидко посилювати ППО України. Не лише NASAMS і IRIS-T. Різного рівня, різних щаблів.

Думаю, найближчими тижнями ми розумітимемо, що це спрацює, — сказав міністр.

Коли конкретні країни візьмуть на себе зобов’язання щодо постачання цих систем ППО, тоді Україна зможе публічно розповісти, про що саме йдеться.

Проте Резніков попередив, що це дорогі та складні системи, для роботи з якими треба спершу пройти навчання. Тому він закликає українців не мати ілюзій, що все зміниться буквально завтра.

Також глава Міноборони пояснив, що “жодна система ППО у світі не гарантує 100% захисту”.

На 100% небо закрити не можна — це щоб не було ілюзій. Питання лише у відсотках можливого ураження. На сьогодні наші славні сили ППО збивають системно до 50% усіх загроз наявними ресурсами.

Тому, якщо ми доведемо до 60-70-80% — це буде чудово. Це перше. Друге — коротка дальність, середня і далека (40-80-200 км) — приблизно так діляться ці системи.

І вони можуть бути різними. ЗРК — це також система ППО, навіть Stinger — це ППО. Нам потрібно дивитись, де в нас є прогалини, — розповів міністр.

Наразі партнери вивчають можливості постачання Україні систем ППО, і протягом двох тижнів ми матимемо розуміння, хто, що, коли, скільки і як дасть.

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Про вступ до НАТО

Резніков заявив, що заявку України на вступ до НАТО вже обговорюють у кулуарах.

Дискусія вже розпочалася. Це демократичні країни демократичного світу. Відповідно, наша заявка підлягає обговоренню. Звісно, не сьогодні, не зараз, але дискусія вже триває. Лунають різні аргументи. Але в кулуарах ще цікавіше. Мені було дуже приємно спілкуватися з міністрами. Вони кажуть: на Мадридському саміті визначено, що головною загрозою країн НАТО є Росія. А сьогодні Україна демонструє всьому світові, що вона має найкращу експертизу протистояти російській армії, стримувати її та вже перемагати. То які ще додаткові аргументи треба щодо прийняття України в НАТО? Ось те, що на рівні кулуарних поки що бесід. А ви розумієте, що це вже тчеться тканина майбутнього рішення, — зазначив Резніков.

Про підтримку України

За словами Резнікова, в України є зараз два варіанти підтримки. Перший — це, звісно, західні партнери. А другий — Кремль.

Щоразу, коли вони (росіяни — ред.) роблять черговий ідіотський вчинок, то посилюють рівень підтримки України, — пояснює міністр.

Якщо раніше Україна побоювалась, що через так званий синдром втоми європейці та американці почнуть допомагати нам менше, то після ракетних обстрілів усієї країни рівень підтримки просто зашкалює. Адже цього від лідерів вимагають їхні громадяни.

— Кремль робить усе, щоб світ продовжував підтримувати нас. Вони (лідери інших країн — ред.) кажуть: передай українцям, що вони нас надихають, ми вражені і дякуємо вам.

І щоразу звучать дві основні речі: перше — ви ведете війну не лише за себе, а й за весь демократичний світ, і це не пафос. І друге — ми тебе запевняємо, що будемо з вами до кінця, скільки б не знадобилося, — поділився міністр.

Дивись повне відео з прес-конференції міністра оборони України Олексія Резнікова.

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