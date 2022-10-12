Світ

Коли небо над Україною буде безпечним — відповідь міністра оборони США Ллойда Остіна

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 12 Жовтня 2022, 22:39
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