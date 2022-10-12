Коли небо над Україною буде безпечним — відповідь міністра оборони США Ллойда Остіна

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає нові системи ППО настільки швидко, наскільки це дозволятимуть фізичні можливості.

Про це він сказав на прес-конференції за результатами зустрічі Контактної групи з оборони України, яка відбулася у Брюсселі 12 жовтня, повідомляє спеціальний кореспондент ICTV Володимир Рунець.

– Я сиджу тут перед Вами, але ще в понеділок я не знав, чи зможу виїхати з Києва, тому що столиця була під ракетними обстрілами. Боявся залишати свою родину і зараз сиджу і переймаюся, що з ними там. Тож питання не від мене, а він усіх українців: коли небо над Україною буде безпечним?

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– Системи протиповітряної оборони будуть доставлені настільки швидко, наскільки ми зможемо фізично поставити їх туди. Ми залишаємося зосереджені на цьому, — відповів Ллойд Остін.

Ми поставимо системи, які є в розпорядженні, які мають такі країни, як, наприклад, Німеччина. Ми також спробуємо надати додаткові боєприпаси до наявних систем, які використовують українські сили.

Також глава Пентагону додав, що питання безпеки українського неба є дуже важливим для США. Це питання було важливим для всіх 50 країн-членів Контактної групи з оборони України, які були присутні на зустрічі 12 жовтня, а також для міністрів оборони цих держав.

Тим часом Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком зустрічі заявив, що надання додаткової протиповітряної оборони Україні буде пріоритетом засідання.

– Україні потрібні різні види протиповітряної оборони, щоб збивати балістичні ракети, крилаті ракети, безпілотники, різні системи для різних завдань. Нам потрібно збільшити масштаби допомоги, щоб допомогти Україні захистити ще більше міст і більше території від жахливих нападів Росії на цивільне населення, — сказав Генсек Північноатлантичного Союзу.

А міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Україна презентувала учасникам Ramstein 6 результати наших зусиль щодо гарантування контролю над зброєю, отриманою від міжнародних партнерів.

Програма Logfas разом з іншими інструментами вже працює. Безпрецедентний рівень довіри тримає нас на прямому шляху до перемоги, – написав Резніков у Twitter.

Нагадаємо, 30 вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Читай, що це означає.

Фото: Володимир Рунець