Зараз м’яч на полі НАТО — перспективи вступу України до Альянсу за прискореною процедурою

Де-факто Україна вже пройшла свій шлях до НАТО та довела свою сумісність зі стандартами Альянсу. Тому наше керівництво зробило важливий крок та подало заявку на членство у прискореному порядку.

Згідно з червневими опитуваннями, майже 80% українців підтримують вступ до НАТО. До того ж цей курс прописано в нашій Конституції.

Однак чи захочуть усі країни-члени погодитись на прискорене прийняття держави, в якій точиться повномасштабна війна, а окупант погрожує ядерною зброєю?

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Реакція НАТО на подання Україною заявки на членство

Коментуючи подачу української заявки генсек НАТО Єнс Столтенберг ухилився від прямої відповіді, вкотре зазначивши, що у пріоритеті — негайна допомога Україні для захисту від агресора.

Кожна демократія в Європі має право подати заявку на членство в НАТО. І союзники поважають це право. І ми знову і знову заявляємо, що двері НАТО залишаються відчиненими, — наголосив він.

Схожу реакцію озвучили і в Білому домі, сказавши, що сам вступ в Альянс, мовляв, не на часі.

Тепер нашу заявку розглядатимуть компетентні органи кожної з 30 держав-учасниць НАТО, щоб дати офіційну відповідь.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пригадує, як стримано реагували деякі скептики, коли наша держава подавала заявку на членство в ЄС.

Але зрештою ця заявка змінила динаміку і логіку політичного процесу. Ми отримали статус кандидата на членство в ЄС. Зараз м’яч на полі НАТО, — сказав він.

У будь-якому разі нині ми набагато ближче до стандартів Альянсу, ніж будь-коли в нашій історії. Адже Україна отримує зброю за зразками НАТО, ЗСУ тренуються разом з натівськими арміями та воюють за принципами військово-політичного блоку.

Які країни підтримали заявку України на членство в НАТО

Уже дев’ять країн-членів НАТО виступили з підтримкою України на шляху до Північноатлантичного альянсу.

Йдеться про:

Польщу;

Чехію;

Естонію;

Латвію;

Литву;

Румунію;

Словаччину;

Чорногорію;

Північну Македонію.

Спільна заява лідерів була опублікована на сайті президента Польщі Анджея Дуди.

Ми знову заявляємо про нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спроб Росії анексувати будь-яку українську територію.

Ми підтримуємо Україну в її захисті від вторгнення Росії, вимагаємо від Росії негайно вийти з усіх окупованих територій і закликаємо всіх членів Альянсу істотно збільшити військову допомогу Україні, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, основною ціллю Альянсу є колективна оборона членів. Дізнайся, як працює НАТО та які має відносини з Україною.

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