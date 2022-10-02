Світ

Зараз м’яч на полі НАТО — перспективи вступу України до Альянсу за прискореною процедурою

Тетяна Наконечна, журналістка програми Факти ICTV 02 Жовтня 2022, 20:00

Більше відео
0:04:02
Програма ленд-ліз - що це і чому ухвалений Сенатом США закон такий важливий для України
Закон про ленд-ліз для України набув чинності — що це таке та чим допоможе
Реакція України та світу на виступ Путіна 30 вересня 2022 року
Поразка, фарс та ознака слабкості — реакція України та світу на спробу РФ анексувати окуповані території
0:01:55
Що таке НАТО
Що таке НАТО, як працює та які відносини має з Україною? Розбираємо разом
Трансляція Путін
Чергова незаконна анексія та звинувачення Заходу: звернення Путіна 30 вересня та реакція України
Дивитись більше

Останні відео
0:04:00
Виставка Анатолія Криволапа

Найдорожчий український художник вразив весь світ — роботи, які раніше ще не бачили
0:03:55
Віталій Харчук
Йому назавжди 22 роки: історія азовця на псевдо Хірург, який героїчно боронив Маріуполь
0:05:53
Вступ України до НАТО: чи підтримає альянс швидку процедуру
Зараз м’яч на полі НАТО — перспективи вступу України до Альянсу за прискореною процедурою
0:04:27
Ізюм після звільнення: як місто живе після деокупації
Вода з криниці, їжа — на вогнищі: Ізюм звільнили, та чи повернеться туди нормальне життя
0:01:38
Вероніка Бахал - історія працівниці ДСНС з Маріуполя
Сусіди гинули на очах — історія рятувальниці з Маріуполя, яка вижила в пеклі та втекла звідти пішки 
0:06:36
Ганна Маляр про лікування та реабілітацію військовополонених
Країна покриває всі витрати — Маляр про лікування й реабілітацію військовополонених
0:05:14
Скільки українських переселенців повернулись з-за кордону
Українці за кордоном: скільки переселенців уже повернулись додому, а хто ще не наважується
0:08:19
Ленд-ліз офіційно набрав чинності – Резніков розповів, як це вплине на Україну
ЗСУ вже застосовують зброю стандартів НАТО на полі бою — Резніков
0:03:55
Олег Вергеліс помер на 55 році життя: діяльність публіциста
Робив усе для розвитку української культури — з життя пішов відомий публіцист Олег Вергеліс
Зараз м’яч на полі НАТО — перспективи вступу України до Альянсу за прискореною процедурою
Україна звільнила Лиман: як росіяни потрапили в котел та чому ця операція важлива
Більше відео
Віталій Харчук
Читати далі
Йому назавжди 22 роки: історія азовця на псевдо Хірург, який героїчно боронив Маріуполь
Ізюм після звільнення: як місто живе після деокупації
Читати далі
Вода з криниці, їжа — на вогнищі: Ізюм звільнили, та чи повернеться туди нормальне життя

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь