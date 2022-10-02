Мир

Сейчас мяч на поле НАТО — перспективы вступления Украины в Альянс по ускоренной процедуре

Татьяна Наконечная, Журналист программы Факти-ICTV 02 октября 2022, 20:00

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