Сейчас мяч на поле НАТО — перспективы вступления Украины в Альянс по ускоренной процедуре

Де-факто Украина уже прошла свой путь в НАТО и доказала свою совместимость со стандартами Североатлантического союза. Поэтому наше руководство сделало важный шаг и подало заявку на членство в ускоренном порядке.

Согласно июньским опросам, почти 80% украинцев поддерживают вступление в НАТО. К тому же, этот курс прописан в нашей Конституции.

Однако захотят ли все страны-члены согласиться на ускоренное принятие страны, в которой идет полномасштабная война, а оккупант угрожает ядерным оружием?

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Реакция НАТО на подачу Украиной заявки на членство

Комментируя подачу украинской заявки генсек НАТО Йенс Столтенберг уклонился от прямого ответа, отметив, что в приоритете — немедленная помощь Украине для защиты от агрессора.

Каждая демократия в Европе имеет право подать заявку на членство в НАТО. И союзники уважают это право. И мы снова и снова заявляем, что двери НАТО остаются открытыми, — подчеркнул он.

Похожую реакцию озвучили и в Белом доме, сказав, что само вступление в Альянс, мол, не ко времени.

Теперь наша заявка будет рассмотрена компетентными органами каждой из 30 стран-участниц НАТО, чтобы дать официальный ответ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вспоминает, как сдержанно реагировали некоторые скептики, когда наша страна подавала заявку на членство в ЕС.

Но, в конце концов, эта заявка изменила динамику и логику политического процесса. Мы получили статус кандидата на членство в ЕС. Сейчас мяч на поле НАТО, — сказал он.

Во всяком случае, сейчас мы гораздо ближе к стандартам Альянса, чем когда-либо в нашей истории. Украина получает оружие по образцам НАТО, ВСУ тренируются вместе с натовскими армиями и воюют по принципам военно-политического блока.

Какие страны поддержали заявку Украины на членство в НАТО

Уже девять стран-членов НАТО выступили с поддержкой Украины на пути к Североатлантическому альянсу.

Речь идет о:

Польше;

Чехии;

Эстонии;

Латвии;

Литве;

Румынии;

Словакии;

Черногории;

Северной Македонии.

Совместное заявление лидеров было опубликовано на сайте президента Польши Анджея Дуды.

Мы снова заявляем о нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем и никогда не признаем попыток России аннексировать любую украинскую территорию.

Мы поддерживаем Украину в ее защите от вторжения России, требуем от России немедленно выйти из всех оккупированных территорий и призываем всех членов Альянса существенно увеличить военную помощь Украине, — говорится в сообщении.

Напомним, основная цель Альянса — коллективная оборона членов. Узнай, как работает НАТО и какие отношения имеет с Украиной.

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