Когда небо над Украиной будет безопасным — ответ министра обороны США Ллойда Остина

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит новые системы ПВО настолько быстро, насколько это позволят физические возможности.

Об этом он сказал на пресс-конференции по результатам встречи Контактной группы по обороне Украины, которая прошла в Брюсселе 12 октября, сообщает специальный корреспондент ICTV Владимир Рунец.

– Я сижу здесь перед Вами, но еще в понедельник я не знал, смогу ли уехать из Киева, потому что столица была под ракетными обстрелами. Боялся покидать свою семью и сейчас сижу и переживаю, что с ними там. Так что вопрос не от меня, а он всех украинцев: когда небо над Украиной будет безопасным?

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– Системы противовоздушной обороны будут доставлены настолько быстро, как мы сможем физически поставить их туда. Мы сосредоточенны на этом, — ответил Ллойд Остин.

Мы поставим системы, что есть в распоряжении, которыми располагают такие страны, как, например, Германия. Мы также попытаемся предоставить дополнительные боеприпасы в существующие системы, которые используют украинские силы.

Также глава Пентагона добавил, что вопрос безопасности украинского неба очень важен для США. Этот вопрос был важен для всех 50 стран-членов Контактной группы по обороне Украины, присутствовавших на встрече 12 октября, а также для министров обороны этих государств.

Тем временем Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи заявил, что предоставление дополнительной противовоздушной обороны Украине будет приоритетом заседания.

— Украине нужны разные виды противовоздушной обороны, чтобы сбивать баллистические ракеты, крылатые ракеты, беспилотники, разные системы для разных задач. Нам нужно увеличить масштабы помощи, чтобы помочь Украине защитить еще больше городов и больше территории от ужасающих нападений России на гражданское население, — сказал Генсек Североатлантического Союза.

А министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Украина презентовала участникам Ramstein 6 результаты наших усилий по обеспечению контроля над оружием, полученным от международных партнеров.

Программа Logfas совместно с другими инструментами уже работает. Беспрецедентный уровень доверия держит нас на прямом пути к победе, — написал Резников в Twitter.

Напомним, 30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Читай, что это значит.

Фото: Владимир Рунец