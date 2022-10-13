Втрутяться у війну? Якою може бути відповідь США і НАТО на застосування Росією ядерної зброї

Путінське брязкання ядерною зброєю нагнітає ситуацію у світі та змушує західних лідерів готувати адекватну відповідь на подальшу ескалацію війни в Україні.

Якщо Росія застосує ядерну зброю проти України, то порушить принципи політики стримування. Про це сказало джерело в НАТО у розмові зі спеціальним кореспондентом ICTV Володимиром Рунцем.

Читай, до яких наслідків може призвести використання ядерного арсеналу Росією.

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Це (ядерний удар Росії — ред.) змінить хід війни. Не просто хід війни, а фізичний хід війни. Я думаю, що і США, і НАТО втрутяться мілітарно, — каже експерт.

За його словами, військово-політичний блок не має ілюзій щодо того, що Путін хвилюватиметься про масштаби екологічної катастрофи та кількість людських жертв.

— Ми бачили Бучу, Ізюм, Ірпінь. Усе, що робиться — це цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі. Це все класифікується як воєнний злочин, — пояснює джерело в НАТО.

Перед цим, 9 жовтня, представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі розповів, що наразі Росія не планує застосовувати ядерну зброю, а згадки Кремля про свій ядерний потенціал не ґрунтуються на нових загрозах.

Екс-директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що у разі застосування Путіним ядерної зброї в Україні США та союзники негайно знищать російські війська та техніку на нашій території й потоплять Чорноморський флот.

Раніше директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко розповів про ймовірність ядерного удару та чому жовтень може бути турбулентним місяцем.

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