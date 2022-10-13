Світ

Втрутяться у війну? Якою може бути відповідь США і НАТО на застосування Росією ядерної зброї

Олена Яковлєва, редакторка сайту 13 Жовтня 2022, 14:00
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