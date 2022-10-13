Вмешаются в войну? Каким может быть ответ США и НАТО на применение Россией ядерного оружия

Путинское бряцание ядерным оружием нагнетает ситуацию в мире и заставляет западных лидеров готовить адекватный ответ на дальнейшую эскалацию войны в Украине.

Если Россия применит ядерное оружие против Украины, то нарушит принципы политики сдерживания. Об этом сказал источник в НАТО в разговоре со специальным корреспондентом ICTV Владимиром Рунцем.

Читай, к каким последствиям может привести использование ядерного арсенала Россией.

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Это (ядерный удар России — ред.) изменит ход войны. Не просто ход войны, а физический ход войны. Я думаю, что и США, и НАТО вмешаются милитарно, — говорит эксперт.

По его словам, военно-политический блок не питает иллюзий относительно того, что Путин будет волноваться о масштабах экологической катастрофы и количестве человеческих жертв.

— Мы видели Бучу, Изюм, Ирпень. Все, что делается — это целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре. Это все классифицируется как военное преступление, — объясняет источник в НАТО.

Перед этим, 9 октября, представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби рассказал, что сейчас Россия не планирует применять ядерное оружие, а упоминания Кремля о своем ядерном потенциале не основываются на новых угрозах.

Экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что в случае применения Путиным ядерного оружия в Украине США и союзники немедленно уничтожат российские войска и технику на нашей территории и потопят Черноморский флот.

Ранее директор Украинского института будущего Вадим Денисенко рассказал о вероятности ядерного удара и почему октябрь может быть турбулентным месяцем.

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