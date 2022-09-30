Переждать Путинские конвульсии ядерного шантажа: Денисенко о вероятности удара

Сегодня так называемые чиновники РФ собрались в одном зале для объявления о “присоединении новых территорий к составу России”. На самом же деле весь мир понимает: весь этот фарс необходим для легализации аннексии украинских территорий хотя бы в глазах самих россиян.

Вместе с тем следует понимать: именно с сегодняшнего дня Путин будет объявлять ядерный удар каждый день, считает директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

Онрассказал об угрозах Кремля, признании оккупированных территорий частью России и недоверии Путина к министерству обороны.

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По словам Денисенко, от России отвернулись даже самые близкие союзники, а Китай посматривает на конвульсивные действия российского президента как на поступки блаженного.

— Его подталкивает внутреннее звено власти, желающее логического окончания войны. Сейчас же, я уверен, снова войдет в игру карта энергетического шантажа Европы.

И вот весь цимус: именно после “присоединения” наших территорий Путин будет их “защищать” от НАТО. Сейчас мы входим в месяц турбулентности и больших страхов.

Денисенко уверен: теперь ежедневно мы будем слышать и видеть информационные вбросы о том, что откуда-то уехала ядерная боеголовка, а там зарядилась ракета. Эти “удары” будут переносить с каждым днем, с часа в час. Просто нужно выдержать этот период.

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— Путин не представляет своего поражения в этой войне. Он до сих пор считает, что Россия ничего не потеряла. Он не доверяет своему министерству обороны, и, вероятно, принимает все важные решения единолично.

И чтобы там не говорил наш захватчик, какие бы планы не строил и о каких “ценностях России” не мечтал — нам стоит верить в собственную победу и помогать Вооруженным силам Украины отстаивать добро на линии фронта. Кстати, за событиями на передовой можно наблюдать в нашей актуальной карте боевых действий.

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