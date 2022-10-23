Про криваві гроші Ірану, брак ППО та відповідь на ядерні погрози Кремля — інтерв’ю Зеленського

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC.

У ньому він розповів про недовіру до Ірану, постачання Україні засобів ППО, а також якою має бути відповідь світу на ядерні погрози Кремля.

Іран постачає Росії вбивства

Володимир Зеленський заявив, що не може вірити заявам високопосадовців Ірану про те, що їхня країна не постачає Росії дрони. Зараз також дивляться Адже зараз РФ завдає сотень ударів по Україні саме з використанням безпілотників іранського виробництва. А тому це не може бути випадковість.

Іран постачає їм дрони, постачає їм вбивства. Вбивства українців. Це їхні домовленості. Домовленості за гроші — отакі криваві гроші, які Іран заробляє, — сказав президент.

Суспільство страждає через брак ППО

За словами Зеленського, Україна бореться з ворожими дронами, але потребує допомоги від інших країн у вигляді засобів ППО. Перш за все, українська енергетика та суспільство сьогодні страждає через брак протиповітряної та протиракетної оборони. Усе це може надати нам світ, — зазначив він. Україна вже отримала першу систему протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини. І вона показала потужні результати. А ось від США ми все ще чекаємо постачання ППО.

Ніхто не знає, що завтра робитиме Росія На питання кореспондентки про те, чи вірить Зеленський у ймовірність застосування Росією ядерної зброї, він відповів: Ніхто не знає, що завтра робитиме Росія. Але ми знаємо, що повинен світ зробити, щоб завтра не було тих чи інших погроз.

Останнім часом часто чути заклики, що Кремль має завдати удару по “центру прийняття рішень”.

— Якщо меседж звучить, що буде удар по центру прийняття рішення, то відповідь світу повинна бути наступною: “Дивись, якщо ти вдариш по Банковій, то буде удар там, де ти перебуваєш”, — прокоментував президент. За його словами, така реакція світу не повинна залежати від того, чи є Україна членом НАТО, чи ні.