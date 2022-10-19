Україна вийде на кордони 1991 року, а далі “розпочнеться” — Буданов про кількість ракет Росії, ядерну зброю та розпад РФ

Керівнику Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майору Кирилу Буданову довіряють тисячі українців. Його прогнози щодо ходу війни вважають найточнішими. Буданов дав інтерв’ю проекту Орестократія, у якому розповів, скільки ракет та дронів лишилося в Росії та як закінчиться ця війна для неї.

Про кількість ракет РФ

За його словами, переходу Росії на іноземні дрони посприяла низька точність російських ракет.

— Російська оборонна промисловість не може виробляти достатньо нових ракет. Ті, з якими вони вступили у війну 24 лютого, уже вичерпуються. По багатьох найменуваннях ця цифра впала вже нижче критичного рівня — 30%. Тому вони були змушені шукати якісь варіанти, щоб подолати дефіцит ракет, — каже Буданов.

Зараз також дивляться

Він запевняє: БпЛА не можуть замінити ракети, але Росія виходить з того, що має, адже точність дронів вища, ніж російських ракет.

— Згідно з концепцією безпеки, росіяни повинні залишати якийсь мінімум для власної оборони. Так воно і є.

Наприклад: конкретно по ракетах Іскандер вони вже наблизились до відмітки в 13% наявності.

Концепцією заборонено “опускатися” нижче за 30%, але війна вносить свої корективи.

Скільки дронів закупила Росія в Ірану

— Перша партія була замовлена в кількості 1750 дронів, далі пішли нові замовлення. Але швидкість їх виробництва і доставлення в Росію — не одномоментний процес. Вони потроху їх вичерпують, іранці роблять нові. Є інша сторона цього питання: близько 70% усіх дронів ми стабільно збиваємо.

Про системи ППО

За словами Кирила Буданова, кількість систем ППО, що нам постачають партнери, замала для того, щоб повністю зняти ракетну загрозу. Але наш Укроборонпром працює над розв’язанням цієї проблеми.

Про оточення Путіна

Керівник розвідки каже, що в Росії є дві вежі Кремля — “голуби” та “яструби”. Одні за мир, інші хочуть продовжувати війну.

— Обидві ці вежі розуміють, що справи дуже погані, просто у них “трішки” різняться думки, як з цієї ситуації виходити. Одні розуміють чітко, що треба зупинятися і шукати якесь мирне врегулювання, інші вважають, що Росія припинить своє існування, якщо вони не підуть далі, якщо їх переможуть, скажімо так.

Зараз з’явилася нова теза, до речі, її абсолютно вже відверто промовляє і керівництво Росії: “Наше головне завдання — не програти”. Уже не йдеться про те, щоб виграти, — не програти. “Ми не можемо дозволити програти”, “головне — не програти” тощо. Інтерпретації різні, але сенс саме цей.

Я з ним тут погоджуюсь: програш Росії — неминучий, його вже не можна зупинити, і він призведе до її руйнації.

Про руйнацію Росії

— Якщо переможе, як то кажуть, гілка прибічників миру, то вони зможуть визнати, що все “було помилкою”. Війська відійдуть назад, за адмінкордон 1991 року, і перевантажать якось відносини з усім світом.

— “Яструби” хочуть іти до кінця?

— Вони розуміють, що в будь-якій конфігурації їм, у кращому разі, загрожує солідний тюремний термін, тому для них продовження війни — питання особистого виживання.

Кінцівка буде в будь-якому з цих варіантів однакова — це видозмінення РФ.

Про ядерну загрозу

Росія неодноразово погрожувала ядерною зброєю, проводить навіть ядерні навчання. Кирило Буданов говорить про це так:

— Це щорічні ядерні навчання, цього року вони називаються Грім-2022. Вони проходять майже синхронно з навчаннями НАТО. Проте кульмінація “тренувань” стратегічних ядерних сил РФ намічена одразу після завершення активної фази навчань НАТО. Єдина мета — показати: “Ми можемо більше”. Тобто хоч би що зараз не показали навчання НАТО, вони хоча б на одну ракету, але запустять більше.

Проте керівник ГУР каже, що Росія не готова застосувати тактичну боєголовку у Чорному морі чи на півдні України.

— Можу пояснити дуже легко. Вони стільки часу говорять про це, згадайте. Уже середина жовтня, але вони ще у вересні пригрозили: “Ми вже будемо зараз стріляти”.

Ядерна зброя в будь-якій країні світу — це засіб стримування. Чи можуть вони теоретично застосувати ядерну зброю? Теоретично — можуть, це тільки пришвидшить розпад РФ, і вони це чудово знають і розуміють.

Про напад зі сторони Білорусі

— З одного боку, створюється угруповання так званих Союзних республік, в яке мають увійти підрозділи ЗС Білорусі та оці терористичні угрупування РФ. Але насправді на території Білорусі на всіх базах довготривалого зберігання розконсервовують техніку і передають у РФ.

Вона здебільшого йде на поповнення втрат у Донецькій і Луганській областях. Самі білоруси не мають тих сил, які могли б сильно лякати нас. Тому Росія перекидає туди особовий склад і здебільшого з автомобільною технікою, тобто це просто картинка, принаймні зараз.

Прогноз на наступний рік

Кирило Буданов запевняє, що до кінця весни все має закінчитися, для початку Україна вийде на кордони 1991 року.

— Після завершення війни почнеться дуже серйозний політичний процес, пов’язаний зі змінами в нинішній РФ: від Росії від’єднаються певні регіони…

Москва виплачуватиме репарації нам, це все на них чекає, це призведе до зміщення певного економічного центру РФ на нашу територію… Там багато дуже кроків.

Буданов вважає, що кавказькі регіони від’єднаються першими.

— Та там багато територіальних проблем, Російська Федерація — це ж одна назва від федеративності. Це надто велика територія, яка досить тривалий термін існує, незрозуміло як, у цих кордонах. Вона трималася виключно на вірі в потужність режиму. Як тільки режим обвалиться, все це посиплеться.

Обстріли України та ядерний шантаж — це істеричні дії Путіна, загнаного в кут. Так про нинішню та майбутню стратегію агресора Вікнам в ексклюзивному інтерв’ю розповів політолог Володимир Фесенко. Більше читай за посиланням.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!