Інтерв'ю

Україна вийде на кордони 1991 року, а далі “розпочнеться” — Буданов про кількість ракет Росії, ядерну зброю та розпад РФ

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Жовтня 2022, 12:01
Кирило Буданов інтерв’ю про кількість ракет Росії та її розпад

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