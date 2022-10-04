Війна буде не настільки довгою, як думає Путін — Михайло Подоляк про “атаки” на владу РФ та загрозу ядерного конфлікту

Останні кілька тижнів Україна та світ обговорюють повністю сфальсифіковані “референдуми” на окупованій території України, можливість ядерного удару та успіх у звільненні Лимана. Поразки Росії на фронті призводять до змін в інформаційному просторі РФ та настроїв еліт.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю Радіо НВ розповів про заяви Рамзана Кадирова та Євгена Пригожина, “вічну війну” та загрозу ядерного конфлікту.

Про “атаки” на владу Кадирова й Пригожина

За словами Подоляка, в оточенні Путіна все не так просто. Там не розуміють, чому не можуть зламати Україну.

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Рамзан Кадиров та Євген Пригожин (власник ПВК Вагнера — ред.) звинувачують у втраті Лимана російського командувача Центральним військовим округом Олександра Лапіна. Подоляк наголошує: це говорить про те, що вони рано чи пізно вийдуть на те, щоб зробити винним у програші РФ самого Путіна.

— Кадиров і Пригожин — це не системні люди, які отримували певні бенефіції від бюджету, могли достатньо вільно себе почувати.

Але вони сьогодні атакують системну військову вертикаль. Це ключове. Вони її зламають, — говорить Михайло Подоляк.



Також, на його думку, це може бути початком конфлікту між системною елітою (політичною й військовою) і несистемною (до якої належать достатньо одіозні й токсичні персонажі).

— Вони не системні, не вміють працювати на державу загалом. Вони не розуміють, що таке каркас держави. Вони отримували певні гроші з бюджету, адміністративні можливості, як той же Кадиров, але вони ніколи не працювали системно з огляду на те, що таке каркас, матриця, архітектура держави, — наголошує радник глави Офісу президента.

Він розповів: спецслужби РФ, як-от ФСБ, ГРУ РФ, підтримували війну проти України. Це були кар’єрні працівники, які хотіли “швидкої перемоги” та отримати підвищення, медалі тощо. Зараз вони шукають способи заявити, що були “великими аналітиками” та давали правильну інформацію, а помилилися інші, наприклад, Шойгу (міністр оборони РФ — ред.).

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вестиме переговори з новим президентом Росії. Проте Михайло Подоляк наголошує, що треба змінити не лише Володимира Путіна, а й інших представників влади. Наприклад, Юрія Ковальчука, Сергія Кирієнка, Миколу й Дмитра Патрушевих.

Там багато людей, які мають піти в небуття, інакше воно буде продовжуватися, — зауважує він.

Про “війну назавжди”

Також радник глави спростовує заяви Путіна щодо “війни назавжди”.

— “Війна назавжди” — це дуже оптимістично для Путіна, тому що, найімовірніше, не назавжди він сам. Крім того, ресурсу у РФ, щоб вести ту війну в такій інтенсивності, як вони думали, не вистачає. Тобто ресурс йде вже до кінця: залишилося не так багато високоточних ракет, як-от Калібр, Іскандер чи Кинджал. Ресурсу дедалі менше, — говорить Подоляк.

Також світ розуміє, що не можна співпрацювати з Росією.

— Для Європи й США очевидно, що Росія у тому вигляді, яка каже постійно про, наприклад, можливість використання ядерної зброї, — це абсолютно не партнерська країна. Тобто Росії за нинішньої еліти бути не може, тому війна буде не настільки довгою за термінами, як про це думає Путін. Думаю, що у нього значно менший життєвий термін, ніж він собі це може уявити.

Про ядерну зброю

Подоляк підкреслює: нам треба менше говорити про ядерний конфлікт. Адже люди до цього звикають.

Чим більше ми говоримо про можливий ядерний конфлікт, тим більше ми його і провокуємо. Це не має сенсу, — каже він.

— Є протокол в рамках глобальної доктрини ядерного стримування, яка підписана між ядерними державами. Там конкретно прописано, що мають зробити інші ядерні держави, якщо одна з них почне погрожувати неядерній країні використанням ядерної зброї як наступальної. Чітко прописано, що буде відбуватися.

Мені здається, не тільки США, а й інші ядерні країни це чітко донесли до російської політичної еліти, — пояснює Михайло Подоляк.

Також він запевняє: ніхто не дозволить Росії використовувати ядерну зброю, адже це повністю зводить до нуля навіть договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

— На мій погляд, якщо світ хоче залишитися без десятків, сотень ядерних конфліктів, то саме час сьогодні пояснити єдиній країні, яка не розуміє правил існування в суспільстві, як треба поводитися.

Ми знаємо, що наші партнери, як мінімум, пояснили це приватно. Індія і Китай навіть публічно сказали, що вважають недопустимим використання ядерної зброї, — розповів радник глави Офісу президента.

Українська армія довела, що вона сильна та сучасна. Україна подала заявку на вступ до НАТО. Раніше Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про вступ до НАТО та створення нових альянсів.

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