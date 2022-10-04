Интервью

Война будет не столь долгой, как думает Путин — Михаил Подоляк об “атаках” на власти РФ и угрозе ядерного конфликта

Богдана Макалюк, редактор сайта 04 октября 2022, 11:30
Михайло Подоляк про зміни настроїв еліт РФ та ядерну зброю
Фото: Getty Images

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