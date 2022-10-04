Война будет не столь долгой, как думает Путин — Михаил Подоляк об “атаках” на власти РФ и угрозе ядерного конфликта

Последние несколько недель Украина и мир обсуждают полностью сфальсифицированные “референдумы” на оккупированной территории Украины, возможность ядерного удара и успех в освобождении Лимана. Поражения России на фронте приводят к изменениям в информационном пространстве РФ и настроений “политических элит”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио НВ рассказал о заявлениях Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина, “вечной войне” и угрозе ядерного конфликта.

Про “атаки” на власть Кадырова и Пригожина

По словам Подоляка, в окружении Путина все не так-то просто. Там не понимают, почему не могут сломать Украину.

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Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин (обладатель ЧВК Вагнера — ред.) обвиняют в потере Лимана российского командующего Центральным военным округом Александра Лапина. Подоляк отмечает, что это говорит о том, что они рано или поздно пойдут на то, чтобы сделать виновным в проигрыше РФ самого Путина.

— Кадыров и Пригожин — это не системные люди, получавшие определенные бенефиции от бюджета, могли свободно себя чувствовать.

Но они сегодня атакуют системную военную вертикаль. Это ключевое. Они ее сломают, — говорит Михаил Подоляк.

Также, по его мнению, это может являться началом конфликта между системной элитой (политической и военной) и несистемной (к которой относятся достаточно одиозные и токсичные личности).

— Они не системные, не умеют работать на государство в целом. Они не понимают, что такое каркас государства. Они получали определенные деньги из бюджета, административные возможности, как тот же Кадыров, но они никогда не работали системно, учитывая, что такое каркас, матрица, архитектура государства, — отмечает советник главы Офиса президента.

Он рассказал: спецслужбы РФ, например ФСБ, ГРУ РФ, были за войну против Украины. Это были карьерные работники, которые хотели “быстрой победы” и получить повышение, медали и т.д. Сейчас они ищут способы заявить, что они были “большими аналитиками” и давали правильную информацию, а ошиблись другие, например Шойгу (министр обороны РФ — ред.).

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет вести переговоры с новым президентом России. Однако Михаил Подоляк отмечает, что нужно сменить не только Владимира Путина, но и других представителей власти. К примеру, Юрия Ковальчука, Сергея Кириенко, Николая и Дмитрия Патрушевых.

Там много людей, которые должны уйти в небытие, иначе они будут продолжаться, — замечает он.

О “войне навсегда”

Также советник главы опровергает заявления Путина по поводу “войны навсегда”.

— “Война навсегда” — это очень оптимистично для Путина, потому что, скорее всего, не навсегда он сам. Кроме того, ресурса у РФ, чтобы вести войну в такой интенсивности, как они думали, не хватает. То есть ресурс подходит к концу: осталось не так много высокоточных ракет, таких как Калибр, Искандер или Кинжал. Ресурса все меньше, — говорит Подоляк.

Также мир понимает, что нельзя сотрудничать с Россией.

— Для Европы и США очевидно, что Россия в том виде, говорящая постоянно о, например, возможности использования ядерного оружия, — это вовсе не партнер. То есть России при нынешней элите быть не может, поэтому война будет не столь длинной по срокам, как об этом думает Путин. Думаю, что у него гораздо меньший жизненный срок, чем он себе это может представить.

О ядерном оружии

Подоляк отмечает: нам нужно меньше говорить о ядерном конфликте. Ведь люди к этому привыкают.

Чем больше мы говорим о возможном ядерном конфликте, тем больше мы его и провоцируем. Это бессмысленно, — говорит он.

— Есть протокол в рамках глобальной доктрины ядерного сдерживания, подписанной между ядерными державами. Там конкретно прописано, что должны сделать другие ядерные государства, если одно из них станет угрожать неядерной стране использованием ядерного оружия как наступательного. Четко прописано, что будет происходить.

Мне кажется, не только США, но и другие ядерные страны это донесли четко до российской политической элиты, — объясняет Михаил Подоляк.

Также он уверяет, что никто не позволит России использовать ядерное оружие, потому что это полностью сводит к нулю даже договор о нераспространении ядерного оружия.

— На мой взгляд, если мир хочет остаться без десятков, сотен ядерных конфликтов, то самое время сегодня объяснить единственной стране, которая не понимает правила существования в обществе, как нужно себя вести.

Мы знаем, что наши партнеры, как минимум, это объяснили приватно. Индия и Китай даже публично сказали, что считают недопустимым использование ядерного оружия, — рассказал советник главы Офиса президента.

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