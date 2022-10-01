Ускоренный процесс падения для Путина: Кулеба о заявке в НАТО и дипломатическом турне по странам Африки

Вчера Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с новостью о подаче заявки на наше членство в НАТО. Такой шаг был взвешенным, отмечают эксперты и приближенные к Офису Президента. К тому же, нанес сокрушительный удар по врагу, отметив, что никакие так называемые “референдумы” ситуации не меняют.

О вступлении Украины в НАТО, тормозах в процессе и препятствиях рассказал Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, безусловно, завтра или послезавтра ничего не произойдет, но мы уже создали новую логику и динамику вступления в НАТО.

— Решение о вступлении в НАТО любой страны разрешается совместным консенсусом. Следующий шаг — все государства-члены альянса должны дать приглашение Украине на вступление.

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И до тех пор генсек НАТО не имеет права говорить, что он думает о членстве Украины в Организации. Он будет над этим работать, как только появится консенсус всех членов альянса.

Как будет происходить вступление Украины в НАТО

Министр иностранных дел Украины рассказал, что для вступления Украины в альянс уже развернута большая политическая кампания, над которой работают украинские дипломаты. Это будет такая же работа, которая проводилась при подаче Украиной заявки на членство в ЕС.

Несмотря на достаточно нечеткую инициативу самих членов НАТО, все члены ЕС — в том числе Венгрия — осудили агрессивную политику РФ и “референдумы” на временно оккупированных территориях.

— Такие заявления и поддержка со стороны Западных партнеров — это результат так называемой разъяснительной работы, которую проводила дипломатия Украины с европейскими странами. Если еще три недели назад у кого-то возникало беспокойство по поводу действий России и аннексии большего количества территорий, сейчас все понимают: так называемое присоединение украинских областей к РФ ничего не меняет.

Недипломатическим языком нашу подачу заявки в НАТО можно назвать так: вывод из тупика и Украины, и самого НАТО. В 2008 году мы услышали условие о ПДЧ. Этим Планом действий по членству в НАТО нам могли перекрывать дорогу еще десятилетиями, — объясняет Кулеба.

Благодаря нашим победам на поле сражения с Россией, было окончательно решено изменить наши действия также на дипломатическом фронте.

Принципиальную роль, как отмечает министр, сыграла позиция Владимира Зеленского, который и принял решение о подаче заявки на членство в альянсе.

С помощью качественной работы дипломатов мы можем считать себя де-факто членами НАТО — осталось это оформить де-юре.

Дальнейшие действия Кремля

В этом ноябре состоится съезд самых мощных стран мира, более известных как G-20. Руководители Китая и Индии поставили Путину задачу как можно быстрее закончить войну с Украиной.

Сейчас риторика Путина изменилась к “глобальному колониализму”, отмечает Кулеба. Делает он это для того, чтобы усилить поддержку России хотя бы в Восточных регионах, в Азии и Африке.

— Вместе с тем мы видим: даже те страны, которые открыто не выступают против Путина, пытаются держаться в стороне и как можно меньше общаться с руководителем РФ на личных встречах.

Никаких достижений все его действия сейчас не приносят, Путин только пытается замедлить свое падение. Наше дело — ускорить этот процесс. В рамках такого ускорения, впервые в истории Украины Министр иностранных дел отправляется в турне по странам Африки ради дипломатического просвещения — заявил Кулеба во время интервью в телемарафоне Єдиних новин.

Вместе с тем Украина не готова ни на какие территориальные уступки и переговоры с нынешним президентом России — это позиция и украинского главы, и всей дипломатической ветви. Даже если Россия сейчас заканчивает войну на условиях закрепления за ней территорий, на которых боевые действия завершаются — Украина будет проводить наступательные действия.

Одной из активных позиций Киева является инициатива Киевского договора безопасности.

Поддержка вступления Украины в НАТО и другие альянсы

По словам Кулебы, на одной из встреч в Нью-Йорке он услышал от своего иностранного коллеги следующее: с учетом военных достижений Украины и отчаяния России, кажется, пришло время думать о будущем последней — потому что с будущим Украины уже все ясно.

В то же время, довольно интимным назвал Кулеба процесс рождения нового трехстороннего формата взаимодействия Украина — Польша — Великобритания.

— Дайте немного времени дипломатам, потому что в самый важный период истории Европейского континента после завершения Второй мировой войны происходит реализация замысла, который родился в Украине.

Пока министры и дипломаты дружественных Украины государств разрабатывают новые сообщества и организации, мы должны напомнить тебе ключевые моменты о НАТО: что это за альянс, какие условия вступления в него и почему Украину так долго не хотели видеть равноправным членом Организации — узнавай из материала.

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