Прискорений процес падіння для Путіна: Кулеба про заявку до НАТО та дипломатичне турне країнами Африки

Учора Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із новиною про подання заявки на наше членство в НАТО. Такий крок був виваженим, зазначають експерти та наближені до Офісу Президента. До того ж, завдав нищівного удару по ворогу: мовляв, жодні так звані “референдуми” ситуації не змінюють.

Про вступ України до НАТО, гальма у процесі та перешкоди розповів Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук в ефірі національного марафону новин. За його словами, безумовно, завтра чи післязавтра нічого не станеться, але ми уже створили нову логіку і динаміку вступу до НАТО.

— Рішення про вступ до НАТО будь-якої країни вирішується спільним консенсусом. Наступний крок — усі держави-члени альянсу мають дати запрошення Україні на вступ.

І до цього моменту генсек НАТО не має права казати, що він думає щодо членства України в Організації. Він буде над цим працювати, як тільки з’явиться консенсус усіх членів альянсу.

Як відбуватиметься вступ України до НАТО

Міністр закордонних справ України розповів, що для вступу України до альянсу уже розгорнута велика політична кампанія, над якою працюють українські дипломати. Це буде така ж робота, яка проводилася під час подання Україною заявки на членство в ЄС.

Попри достатньо нечітку ініціативу самих членів НАТО, усі члени ЄС — зокрема й Угорщина, — засудили агресивну політику РФ та “референдуми” на тимчасово окупованих територіях.

— Такі заяви та підтримка з боку Західних партнерів — це результат так званої роз’яснювальної роботи, яку проводила дипломатія України з європейськими країнами. Якщо ще три тижні тому в когось виникали занепокоєння стосовно дій Росії та анексії більшої кількості територій, зараз же всі розуміють: так зване приєднання українських областей до РФ нічого не змінює.

Недипломатичною мовою, нашу подачу заявки до НАТО можна назвати так: виведення з глухого кута й України, і самого НАТО. У 2008 році ми почули умову про ПДЧ. Цим Планом дій щодо членства у НАТО нам могли перекривати дорогу ще десятиліттями, — пояснює Кулеба.

Завдяки нашим перемогам на полі бою з Росією було остаточно вирішено змінити наші дії також на дипломатичному фронті.

Принципову роль, як зазначає міністр, зіграла позиція Володимира Зеленського, який і прийняв рішення про подання заявки на членство в альянсі.

З допомогою якісної роботи дипломатів, ми можемо вважати себе де-факто членами НАТО — залишилося це оформити де-юре.

Подальші дії Кремля

Цього листопада відбудеться з’їзд найпотужніших країн світу, більш відомих як G-20. Керівники Китаю та Індії поставили Путіну завдання якнайшвидше закінчити війну з Україною.

Зараз риторика Путіна змінилася до “глобального колоніалізму”, зазначає Кулеба. Робить він це задля того, аби посилити підтримку Росії хоча б на Східні регіони, Азію та Африку.

— Разом із тим ми бачимо: навіть ті країни, які відкрито не виступають проти Путіна, намагаються триматися осторонь та якнайменше спілкуватися з керівником РФ на особистих зустрічах.

Ніяких здобутків всі його дії зараз не приносять, Путін лише намагається уповільнити своє падіння. Наша справа — прискорити цей процес. В рамках такого прискорення, уперше в історії України Міністр закордонних справ відправляється в турне країнами Африки задля дипломатичної просвіти — заявив Кулеба під час інтерв’ю в телемарафоні Єдиних новин.

Водночас Україна не готова на жодні територіальні поступки та переговори з теперішнім президентом Росії — це позиція й українського очільника, і всієї дипломатичної гілки. Навіть якщо Росія зараз закінчує війну на умовах закріплення за нею тих територій, на яких бойові дії завершуються — Україна буде провадити наступальні дії.

Однією з активних позицій Києва є ініціатива Київського безпекового договору.

Підтримка вступу України до НАТО та інші альянси

За словами Кулеби, на одній із зустрічей у Нью-Йорку він почув від свого іноземного колеги таке: з урахуванням військових здобутків України та відчаю Росії, здається, прийшов час думати про майбутнє останньої — бо з майбутнім України уже все зрозуміло.

Натомість досить інтимним назвав Кулеба процес народження нового тристороннього формату взаємодії Україна – Польща – Велика Британія.

— Дайте трохи часу дипломатам, бо в найважливіший період історії Європейського континенту після завершення Другої світової війни відбувається реалізація задуму, який народився в Україні.

Доки міністри та дипломати дружніх до України держав розробляють нові спільноти та організації, ми мусимо нагадати тобі ключові моменти про НАТО: що це за альянс, які умови вступу до нього та чому Україну так довго не хотіли бачити рівноправним членом Організації — дізнавайся з матеріалу.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми подіями: не пропусти найцікавіше!