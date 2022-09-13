Україна отримає гарантії безпеки! Які країни можуть підписати Київський безпековий договір

13 вересня 2022 року керівник Офісу президента Андрій Єрмак і колишній генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмуссен представили спільні рекомендації щодо гарантій безпеки для України. Що зміниться для держави — дивись у нашому матеріалі.
Гарантії безпеки передбачають створення Київського безпекового договору. Договір передбачає стратегічне партнерство України з державами-гарантами. Документ також спрямований на прямі безпекові домовленості з країнами-підписантами.
В Офісі президента України повідомили, що над розробкою рекомендацій працювала експертна група, до складу якої увійшли фахівці з усього демократичного світу, зокрема колишні прем’єр-міністри, міністри, високопосадовці, а також науковці.
Сьогодні ми презентуємо результат роботи, яка не має прецедентів у новітній історії, як не має прецедентів і акт повномасштабної агресії ядерної держави та члена Радбезу ООН проти суверенної європейської держави, — заявив Андрій Єрмак.
Сьогодні ми презентуємо результат роботи, яка не має прецедентів у новітній історії, як не має прецедентів і акт повномасштабної агресії ядерної держави та члена Радбезу ООН проти суверенної європейської держави, — заявив Андрій Єрмак.
Важливою деталлю є те, що угода про безпекові гарантії для України не є заміною вступу до НАТО, а є засобом безпеки, поки цей вступ не відбудеться.
Ухвалення цих рекомендацій дасть потужний сигнал Володимиру Путіну. Це продемонструє, що наша відданість Україні не похитнеться, що його війна — марна, — прокоментував колишній Генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен.
Ухвалення цих рекомендацій дасть потужний сигнал Володимиру Путіну. Це продемонструє, що наша відданість Україні не похитнеться, що його війна — марна, — прокоментував колишній Генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен.
Країни-підписанти мають надати України такі гарантії безпеки:
З повним списком рекомендацій Київського безпекового договору ти можеш ознайомитися за посиланням.
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