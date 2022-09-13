Україна

Україна отримає гарантії безпеки! Які країни можуть підписати Київський безпековий договір

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 13 Вересня 2022, 15:30
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