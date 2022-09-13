Україна отримає гарантії безпеки! Які країни можуть підписати Київський безпековий договір

13 вересня 2022 року керівник Офісу президента Андрій Єрмак і колишній генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмуссен представили спільні рекомендації щодо гарантій безпеки для України. Що зміниться для держави — дивись у нашому матеріалі.

Гарантії безпеки для України — Київський безпековий договір

Гарантії безпеки передбачають створення Київського безпекового договору. Договір передбачає стратегічне партнерство України з державами-гарантами. Документ також спрямований на прямі безпекові домовленості з країнами-підписантами.

В Офісі президента України повідомили, що над розробкою рекомендацій працювала експертна група, до складу якої увійшли фахівці з усього демократичного світу, зокрема колишні прем’єр-міністри, міністри, високопосадовці, а також науковці.

Сьогодні ми презентуємо результат роботи, яка не має прецедентів у новітній історії, як не має прецедентів і акт повномасштабної агресії ядерної держави та члена Радбезу ООН проти суверенної європейської держави, — заявив Андрій Єрмак.

Важливою деталлю є те, що угода про безпекові гарантії для України не є заміною вступу до НАТО, а є засобом безпеки, поки цей вступ не відбудеться.

Ухвалення цих рекомендацій дасть потужний сигнал Володимиру Путіну. Це продемонструє, що наша відданість Україні не похитнеться, що його війна — марна, — прокоментував колишній Генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен.

Які гарантії безпеки нададуть Україні

Країни-підписанти мають надати України такі гарантії безпеки:

Найсильнішою гарантією безпеки для України є її здатність захищатися від агресора відповідно до статті 51 Статуту ООН. Ресурси на утримання потужних збройних сил, здатних протистояти збройним силам та іншим воєнізованим формуванням Російської Федерації. Багаторічні стабільні інвестиції в оборонно-промислову базу України, масштабована передача зброї та розвідувальна підтримка з боку союзників, інтенсивні тренувальні місії та спільні навчання під егідою Європейського Союзу й НАТО. Київський безпековий договір об’єднає основну групу країн-союзників та Україну. Ця група держав-гарантів може складатися зі США, Великої Британії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи. Гарантії безпеки не замінюють прагнення України вступити до НАТО. Це прагнення закріплене в українській Конституції і є суверенним рішенням України. Також Україна прямує до членства в ЄС. Пакет гарантій містить як превентивні заходи військового, фінансового, інфраструктурного, технічного, інформаційного характеру для уникнення нової агресії, так і заходи, які мають бути вжиті невідкладно у разі нового посягання на суверенітет і територіальну цілісність України.

З повним списком рекомендацій Київського безпекового договору ти можеш ознайомитися за посиланням.

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