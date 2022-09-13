Украина получит гарантии безопасности! Какие страны могут подписать Киевский договор безопасности

13 сентября 2022 года руководитель Офиса президента Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен представили общие рекомендации касательно гарантий безопасности Украины. Что изменится для нашей страны — смотри в материале.

Гарантии безопасности для Украины: Киевский договор безопасности

Гарантии безопасности предполагают создание Киевского договора безопасности. Договор предусматривает стратегическое партнерство Украины с государствами-гарантами. Документ также направлен на прямые договоренности по безопасности со странами-подписантами.

В Офисе президента Украины сообщили, что над разработкой рекомендаций работала экспертная группа, в состав которой вошли специалисты со всего демократического мира, в том числе бывшие премьер-министры, министры, чиновники, а также ученые.

Сегодня мы презентуем результат работы, не имеющей прецедентов в новейшей истории, как не имеет прецедентов и акт полномасштабной агрессии ядерного государства и члена Совбеза ООН против суверенного европейского государства, — заявил Андрей Ермак.

Важной деталью является то, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины не является заменой вступления в НАТО, а лишь средство безопасности, пока это вступление не состоится.

Принятие этих рекомендаций даст мощный сигнал Владимиру Путину. Это продемонстрирует, что наша преданность Украине не пошатнется, что его война бесполезна, — прокомментировал бывший генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен.

Какие гарантии безопасности предоставят Украине

Страны-подписанты должны предоставить Украине следующие гарантии безопасности:

Самая сильная гарантия безопасности для Украины — ее способность защищаться от агрессора в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Ресурсы на содержание мощных вооруженных сил, способных противостоять вооруженным силам и другим военизированным формированиям Российской Федерации. Многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведывательную поддержку со стороны союзников, интенсивные тренировочные миссии и совместные учения под эгидой Европейского Союза и НАТО. Киевский договор безопасности объединит основную группу стран-союзников и Украину. Эта группа государств-гарантов может состоять из США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также из стран Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы. Гарантии безопасности не заменяют стремление Украины вступить в НАТО. Это стремление закреплено в Конституции и является суверенным решением Украины. Также Украина направляется к членству в ЕС. Пакет гарантий содержит как превентивные меры военного, финансового, инфраструктурного, технического, информационного характера во избежание новой агрессии, так и меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины.

С полным списком рекомендаций Киевского договора безопасности ты можешь ознакомиться по ссылке.

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