Украина получит гарантии безопасности! Какие страны могут подписать Киевский договор безопасности

13 сентября 2022 года руководитель Офиса президента Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен представили общие рекомендации касательно гарантий безопасности Украины. Что изменится для нашей страны — смотри в материале.
Гарантии безопасности предполагают создание Киевского договора безопасности. Договор предусматривает стратегическое партнерство Украины с государствами-гарантами. Документ также направлен на прямые договоренности по безопасности со странами-подписантами.
В Офисе президента Украины сообщили, что над разработкой рекомендаций работала экспертная группа, в состав которой вошли специалисты со всего демократического мира, в том числе бывшие премьер-министры, министры, чиновники, а также ученые.
Сегодня мы презентуем результат работы, не имеющей прецедентов в новейшей истории, как не имеет прецедентов и акт полномасштабной агрессии ядерного государства и члена Совбеза ООН против суверенного европейского государства, — заявил Андрей Ермак.
Сегодня мы презентуем результат работы, не имеющей прецедентов в новейшей истории, как не имеет прецедентов и акт полномасштабной агрессии ядерного государства и члена Совбеза ООН против суверенного европейского государства, — заявил Андрей Ермак.
Важной деталью является то, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины не является заменой вступления в НАТО, а лишь средство безопасности, пока это вступление не состоится.
Принятие этих рекомендаций даст мощный сигнал Владимиру Путину. Это продемонстрирует, что наша преданность Украине не пошатнется, что его война бесполезна, — прокомментировал бывший генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен.
Принятие этих рекомендаций даст мощный сигнал Владимиру Путину. Это продемонстрирует, что наша преданность Украине не пошатнется, что его война бесполезна, — прокомментировал бывший генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен.
Страны-подписанты должны предоставить Украине следующие гарантии безопасности:
С полным списком рекомендаций Киевского договора безопасности ты можешь ознакомиться по ссылке.
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