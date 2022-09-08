Плани росіян, деокупація Криму та потреби ЗСУ — Залужний і Забродський про перспективи війни в Україні

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже понад півроку. “Бліцкриг” РФ не вдався, натомість загарбницька армія загрузла в українській землі, намагаючись вигризти для себе бодай видимість якоїсь успішності бойових дій.

Які є перспективи цієї війни як для України, так і для Росії? Що потрібно для ефективного контрнаступу ЗСУ, а також чому Крим — важливий, але не ключовий фактор у зміні ходу історії?

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний та перший заступник Голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки, генерал-лейтенант Михайло Забродський опублікували на сайті Укрінформу своє бачення щодо цих питань.

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Плани росіян

Залужний та Забродський вважають, що війна в Україні може продовжитись і у 2023 році. Ситуація на фронті вже дає змогу прогнозувати можливі амбіції РФ щодо захоплення нашої території.

Перспективи для росіян відкриваються на:

Ізюмському та Бахмутському напрямках — вихід на адміністративний кордон Донецької області. Запорізькому напрямку — створення загрози захоплення Запоріжжя та Дніпра і як наслідок — загарбання значної частини Лівобережної України. Південнобузькому напрямку — заволодіння Миколаєвом та Одесою, а також відкриття шляху в бік Кривого Рогу.

Не варто також забувати про небезпеку повторного наступу з території Білорусі задля захоплення Києва.

Роль Криму

Безперечно, Крим дуже важливий для РФ, оскільки там є головна база Чорноморського флоту, мережа аеродромів, а також територія для розміщення значних угруповань та складів з боєприпасами.

Для України звільнення Криму означає потребу в ретельній підготовці:

створення одного або декількох оперативних (оперативно-стратегічних) угруповань в складі 10-20 загальновійськових бригад;

заміна основних зразків озброєння на сучасні, надані партнерами України;

отримання від Заходу додаткової кількості ракет і боєприпасів, артилерійських систем, ракетних комплексів, засобів РЕБ тощо.

За наявності політичної волі, завчасного і продуманого планування з використанням виробничої бази та запасів провідних країн світу, створення й оснащення належним чином такого роду угруповання у складі ЗС України є абсолютно реальним, — зазначають автори матеріалу.

Наступальна операція щодо звільнення Криму може плануватись на 2023 рік.

Уявімо собі результати успішної деокупації півострова:

позитивне стратегічне політичне та інформаційне значення; втрата РФ бази для Чорноморського флоту, аеродромної мережі, великої кількості військової техніки та особового складу.

Водночас Залужний та Забродський розуміють, що Чорноморський флот можна передислокувати до бази Новоросійськ на сході Чорного моря. Відповідно, агресор збереже свою присутність у цьому регіоні, а загроза ракетних ударів по території України залишиться.

Російська авіація може використовувати аеродроми Приморсько-Ахтарськ та Єйськ. Зрештою, втрата військової техніки для РФ матиме лише тимчасовий ефект.

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Що потрібно ЗСУ

Насправді повернути ситуацію у свій бік Україна може, лише досягнувши такої ж військової спроможності, як у Росії. Йдеться передусім про дальність ураження об’єктів.

Якщо загарбники можуть бити по всій території України снарядами з дальністю до 2000 км, то ЗСУ можуть діставати лише на глибину оперативного тилу противника з дальністю польоту ракет на 100 км.

Можна побачити різницю у 20 разів! Саме тому росіяни бачать свою безкарність і можуть вести свою варварську війну роками.

Проте ситуацію можна виправити. І це багато в чому залежить від підтримки західних партнерів у короткостроковій перспективі, а також від налагодження власного виробництва високотехнологічного озброєння у довгостроковому плануванні.

Комплексне, з належним перспективним баченням, оснащення і переоснащення ЗС України системами озброєння відповідної дальності дії повинні стати тим самим омріяним гейм-чейнджером, — зазначають генерали.

Якщо ці умови будуть виконані, то протягом 2023 року ЗСУ зможуть завдати декілька послідовних, а в ідеалі — одночасних контрударів.

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