Плани росіян, деокупація Криму та потреби ЗСУ — Залужний і Забродський про перспективи війни в Україні

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже понад півроку. “Бліцкриг” РФ не вдався, натомість загарбницька армія загрузла в українській землі, намагаючись вигризти для себе бодай видимість якоїсь успішності бойових дій.
Які є перспективи цієї війни як для України, так і для Росії? Що потрібно для ефективного контрнаступу ЗСУ, а також чому Крим — важливий, але не ключовий фактор у зміні ходу історії?
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний та перший заступник Голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки, генерал-лейтенант Михайло Забродський опублікували на сайті Укрінформу своє бачення щодо цих питань.
Залужний та Забродський вважають, що війна в Україні може продовжитись і у 2023 році. Ситуація на фронті вже дає змогу прогнозувати можливі амбіції РФ щодо захоплення нашої території.
Перспективи для росіян відкриваються на:
Не варто також забувати про небезпеку повторного наступу з території Білорусі задля захоплення Києва.
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
Безперечно, Крим дуже важливий для РФ, оскільки там є головна база Чорноморського флоту, мережа аеродромів, а також територія для розміщення значних угруповань та складів з боєприпасами.
Для України звільнення Криму означає потребу в ретельній підготовці:
За наявності політичної волі, завчасного і продуманого планування з використанням виробничої бази та запасів провідних країн світу, створення й оснащення належним чином такого роду угруповання у складі ЗС України є абсолютно реальним, — зазначають автори матеріалу.
За наявності політичної волі, завчасного і продуманого планування з використанням виробничої бази та запасів провідних країн світу, створення й оснащення належним чином такого роду угруповання у складі ЗС України є абсолютно реальним, — зазначають автори матеріалу.
Наступальна операція щодо звільнення Криму може плануватись на 2023 рік.
Уявімо собі результати успішної деокупації півострова:
Водночас Залужний та Забродський розуміють, що Чорноморський флот можна передислокувати до бази Новоросійськ на сході Чорного моря. Відповідно, агресор збереже свою присутність у цьому регіоні, а загроза ракетних ударів по території України залишиться.
Російська авіація може використовувати аеродроми Приморсько-Ахтарськ та Єйськ. Зрештою, втрата військової техніки для РФ матиме лише тимчасовий ефект.
Насправді повернути ситуацію у свій бік Україна може, лише досягнувши такої ж військової спроможності, як у Росії. Йдеться передусім про дальність ураження об’єктів.
Якщо загарбники можуть бити по всій території України снарядами з дальністю до 2000 км, то ЗСУ можуть діставати лише на глибину оперативного тилу противника з дальністю польоту ракет на 100 км.
Можна побачити різницю у 20 разів! Саме тому росіяни бачать свою безкарність і можуть вести свою варварську війну роками.
Проте ситуацію можна виправити. І це багато в чому залежить від підтримки західних партнерів у короткостроковій перспективі, а також від налагодження власного виробництва високотехнологічного озброєння у довгостроковому плануванні.
Комплексне, з належним перспективним баченням, оснащення і переоснащення ЗС України системами озброєння відповідної дальності дії повинні стати тим самим омріяним гейм-чейнджером, — зазначають генерали.
Комплексне, з належним перспективним баченням, оснащення і переоснащення ЗС України системами озброєння відповідної дальності дії повинні стати тим самим омріяним гейм-чейнджером, — зазначають генерали.
Якщо ці умови будуть виконані, то протягом 2023 року ЗСУ зможуть завдати декілька послідовних, а в ідеалі — одночасних контрударів.
Раніше секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів, скільки триватиме війна в Україні, а також що уряд робить для нашої перемоги.
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