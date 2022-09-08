Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 8 вересня

Починається 197 доба героїчного протистояння наших військових проти імперського зла. Щодня ми всі наближаємо нашу спільну перемогу — кожен на своєму фронті.
А поки мусимо дотримуватися всіх рекомендацій Генштабу та слідкувати за актуальними подіями на фронті та напрямками, де можуть точитися запеклі бої.
Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.
Протягом поточної доби ворог завдав понад 8 ракетних та 10 авіаційних ударів по об’єктах на території України.
Протягом поточної доби ворог завдав понад 8 ракетних та 10 авіаційних ударів по об’єктах на території України.
Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Циркуни, Великі Проходи, Слов’янськ, Сіверськ, Краматорськ, Богоявленка, Костянтинівка, Дорожнянка, Ольгівське, Білогірка, Костромка, Сухий Ставок, Безіменне, Андріївка та Біла Криниця.
Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по території України з повітряного простору та території Республіки Білорусь.
Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по території України з повітряного простору та території Республіки Білорусь.
Крім того, обстрілів ворожої артилерії зазнали населені пункти Веселий Кут, Таврійське, Любомирівка, Олександрівка, Степова Долина, Благодатне, Луч, Дніпровське, Лупареве, Шевченкове, Мирне, Новогригорівка, Киселівка, Велике Артакове, Біла Криниця, Тернівка, Сухий Ставок, Ольгине, Миролюбівка, Любимівка, Петрівка, Велика Костромка та Іванівка.
Російські окупаційні війська продовжують порушувати усі норми міжнародного гуманітарного права. Так, у Куп’янську Харківської області, загарбники незаконно утримують близько 40 осіб місцевих громадян у місцевому відділку поліції.
Російські окупаційні війська продовжують порушувати усі норми міжнародного гуманітарного права. Так, у Куп’янську Харківської області, загарбники незаконно утримують близько 40 осіб місцевих громадян у місцевому відділку поліції.
З приватного сектору населеного пункту Козацьке Херсонської області примусово виселяють місцевих жителів. Знову фіксуються випадки розміщення озброєння та військової техніки у подвір’ях навчальних закладів.
Війська противника продовжують зазнавати втрат. У Херсонській області, поблизу Голої Пристані, лише минулої доби в результаті вогневого ураження втрати противника склали близько 70 осіб, більша частина з них — вбитими.
Поблизу населеного пункту Таврійськ знищено дві САУ Акація, ще дві — пошкоджено, втрати живої сили уточнюються.
Також стало відомо, що один з артилерійських дивізіонів противника, що діє на Херсонському напрямку, втратив до 60% особового складу та техніки й вважається небоєздатним.
Також стало відомо, що один з артилерійських дивізіонів противника, що діє на Херсонському напрямку, втратив до 60% особового складу та техніки й вважається небоєздатним.
Підрозділи Сил оборони продовжують утримувати займані позиції та не допускають просування ворога по території України. Вдалося успішно відбити атаки російських окупантів в районах населених пунктів Питомник, Руські Тишки, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Долина та Опитне.
Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 14 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили та техніки противника.
Підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили два літаки Су-25, один гелікоптер Ка-52 та два БпЛА.
Підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили два літаки Су-25, один гелікоптер Ка-52 та два БпЛА.
Війна обов’язково закінчиться, і на це не підуть роки, переконаний секретар РНБО Олексій Данілов. Читай прогноз Данілова щодо війни в Україні в нашому матеріалі.
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