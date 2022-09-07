Україна

Вистояла століття, а російської навали не витримала! Знищення гімназії на Донеччині

Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 07 Вересня 2022, 19:00

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