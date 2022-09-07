Вистояла століття, а російської навали не витримала! Знищення гімназії на Донеччині

Російська армія продовжує нищити цивільні об’єкти на Донеччині.

Минула ніч була вкотре неспокійною у місті Курахове.

Останнім часом систематично завдаються удари по цивільних будинках, по об’єктах інфраструктури. У самому Кураховому ситуація напружена, але тут цивільного населення більше, ніж у Мар’їнській громаді.

— Є така тенденція, що люди з Мар’їнської громади евакуюються в Курахівську і проживають тут, — розповідає начальник відділу поліції № 2 Покровського районного управління поліції Артем Щусь.

Обійшлося без жертв, утім, не без масових руйнацій — снарядами зачепило житлові будинки, гаражі, автомобілі. Дісталося і старенькій місцевій гімназії.

Вона вистояла майже століття, а нині її частина перетворилася на гору уламків.

Життя людей на Донеччині майже неможливе, адже там щодня тривають пекельні обстріли. Раніше ми розповідали про ситуацію на Донеччині.