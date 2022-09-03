Пекельна ніч на Донеччині: як російські окупанти намагаються знищити цивільну інфраструктуру сходу України

Ночі на сході України назвати спокійними точно не можна. Донеччина досі залишається гарячою точкою на мапі бойових дій.

Ще звечора російські окупанти вкотре почали гатити по Слов’янську та його околицях. І хоч у Генштабі ЗСУ звітують — упродовж доби ворог наступальних дій на Слов’янському напрямку не здійснював, місто чи не щодня стає епіцентром атак загарбників.

Цього разу російські окупанти поцілили в ще один, так би мовити, військовий об’єкт — дитячий садок Теремок. Тепер від нього лишились тільки руїни.

Також були зафіксовані обстріли Краматорська. Ворожа ракета поцілила по приватних продовольчих складах.

За інформацією місцевої ОВА, щонайменше дві будівлі зруйновано вщент, нараховується з десяток розтрощених автомобілів, одна людина дістала поранення.

Другий удар по місту припав по підприємству легкої промисловості, після чого зайнялась пожежа. Наразі наслідки ліквідовують рятувальники.

Напередодні потужного удару знову зазнала й Костянтинівка. Як наслідок — велетенська вирва неподалік місцевого парку, яку комунальникам довелось швидко засипати.

Відносним везінням можна назвати те, що удар прийшовся саме на проїжджу частину. Житлові будинки поруч не зачепило, на щастя минулось без людських жертв.

Щодня російські окупанти продовжують перетворювати схід України на випалену землю. Дивись кадри з Донеччини, від яких холоне кров.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!