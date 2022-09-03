Україна

Пекельна ніч на Донеччині: як російські окупанти намагаються знищити цивільну інфраструктуру сходу України

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 03 Вересня 2022, 14:30

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