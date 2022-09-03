Адская ночь в Донецкой области: как российские оккупанты пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру востока Украины

Ночи на востоке Украины назвать спокойными точно нельзя. Донецкая область по-прежнему остается горячей точкой на карте боевых действий.

Еще с вечера российские оккупанты в очередной раз начали бить по Славянску и его окрестностям. И хотя в Генштабе ВСУ отчитываются — на протяжении суток враг наступательных действий на Славянском направлении не совершал, город ежедневно становится эпицентром атак захватчиков.

На этот раз российские оккупанты попали в еще один, так сказать, военный объект — детский сад Теремок. Теперь от него остались только развалины.

Также были зафиксированы обстрелы Краматорска. Вражеская ракета попала по частным продовольственным складам.

По информации местной ОВА, по меньшей мере два здания разрушены до основания, насчитывается с десяток разбитых автомобилей, один человек получил ранения.

Второй удар по городу пришелся по предприятию легкой промышленности, после чего загорелся пожар. Последствия ликвидируют спасатели.

Накануне Константиновка претерпела мощный удар. Как следствие — гигантская воронка недалеко от местного парка, которую коммунальщикам пришлось быстро засыпать.

Относительным везением можно назвать то, что удар пришелся именно на проезжую часть. Жилые дома рядом не задело, к счастью обошлось без человеческих жертв.

Ежедневно российские оккупанты продолжают превращать восток Украины в выжженную землю. Смотри кадры из Донбасса, от которых стынет кровь.

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