Донеччина 2022. Кадри, від яких холоне кров

Звичні нашому оку вулички, будинки й магазини перетворилися у згарище та руїни. Донецька область с кожним днем все більше стає безлюдною територією, де російська артилерія залишає після себе лише випалену землю.

Зараз в області не залишилося жодного містечка, в яке не прилітав би російський снаряд. Колись густонаселений край став зоною відчуження і без радіації, хоча й екологічного лиха росіяни завдали цій землі на десятки років вперед.

Деякі міста і села Донбасу були стерті з лиця землі, і навряд чи туди колись повернуться люди. На жаль, такими є наслідки цієї війни, але ця закінчиться лише перемогою нашого народу і битву за відбудову колись квітучого краю ми обов’язково виграємо теж!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про нічні вибухи в Костянтинівці та нелюдське життя в Сіверську.