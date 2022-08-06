Донбас цілодобово під вогнем — нічні вибухи в Костянтинівці та нелюдське життя в Сіверську

Росія вночі атакувала Костянтинівку на Донеччині. Вибухи сталися після опівночі. На місце одразу прибули рятувальники.

Зруйновані кілька поверхів житлового будинку. ДСНС вдалось врятувати з-під завалів сімох людей. Наразі роботи завершено.

Водночас Донбас зараз цілодобово під вогнем. Щодня Росія забирає декілька українських життів і стріляє по регіону з найпотужніших видів зброї.

Сіверськ — місто стратегічне, бо ж звідси відкривається шлях на Слов’янськ, Соледар, Бахмут і Краматорськ, захопити які дуже хочуть росіяни.

А от те, що тут ще є мирне населення, їх зовсім не цікавить. Сіверськ щодня піддається мінометним та артилерійським обстрілам, а ще атак з ворожої авіації.

Тут зараз не працюють ні магазини, ні аптеки. Натомість постійно лунають вибухи та свист ворожих снарядів. Це при тому, що в місті досі залишається близько трьох тисяч людей.

Місцеві виживають, ховаючись у підвалах, та завдяки гуманітарній допомозі, яку переважно підвозять українські військові.

Не зважаючи на відсутність харчів, газу, електро- та водопостачання мешканці тут скептично ставляться до евакуації, бо не хочуть полишати рідну домівку й поневірятись світом.

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