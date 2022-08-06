Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 6 серпня

Якщо успішні кроки наших воїнів фільмують фото та відео, то частину пройденого шляху до нашої перемоги фіксує карта бойових дій. Та якими б не були вечірні новини, ми точно знаємо, що настане ранок, коли Україна переможе.

А поки ЗСУ торують шлях у наше щасливе майбутнє, українцям необхідно продовжувати бути їх опорою в тилу. Щоб спільними силами наблизити день перемоги та повернути усіх захисників додому.

Також важливо не забувати дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 серпня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 6 серпня 2022 року

На Сіверському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Залізний Міст і Грем’яч на Чернігівщині та Старікове Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує зосереджувати зусилля на недопущенні створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу.

На Харківському напрямку ворог задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Харків, Руська Лозова, Коробочкине, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Верхній Салтів.

Безпілотними літальними апаратами ворог провів повітряну розвідку біля Руської Лозової, Малих Проходів, Гусарівки та Чепіля.

На Слов’янському напрямку противник активних наступальних дій не вів, здійснював вогневе ураження поблизу Богородичного, Долини, Дібрівного, Великої Комишувахи та Рідного.

На Донецькому напрямку ворог зосереджує зусилля в районах Бахмута та Авдіївки. Намагається створити сприятливі умови для встановлення контролю над містами Соледар і Бахмут та відтіснити наші війська від західної околиці міста Донецьк.

На Краматорському та Бахмутському напрямках ворог задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів неподалік Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Яковлівки та Кодеми. Завдав авіаційного удару біля Вершини.

Наступальними діями окупанти безуспішно намагалися захопити вигідні рубежі та покращити тактичне положення в районах Бахмута, Зайцевого та Вершини, після поразки відійшли.

На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Авдіївки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Ворог безуспішно намагався просунутися в напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка та Піски.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював райони населених пунктів Мар’їнка, Володимирівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Новоандріївка, Кам’янське, Новосілка, Чарівне, Новопіль, Гуляйполе та Нескучне.

Українські воїни успішно відбили черговий ворожий штурм в напрямку Мар’їнки та змусили ворога тікати.

Окупанти провели розвідку безпілотними літальними апаратами в районах Запоріжжя та Новоселівки Другої.

На Південнобузькому напрямку противник наявними засобами вогневого ураження намагається утримати зайняті позиції та не допустити створення нашими підрозділами сприятливих умов для контрнаступу.

Ворог обстрілював райони населених пунктів Посад-Покровське, Степова Долина, Лупареве, Новомиколаївка, Новогригорівка, Червона Долина. Також під вогнем опинились Зелений Гай, Андріївка, Трудолюбівка, Нововоронцовка, Тополине, Потьомкине, Ольгине, Нікополь. Задіяв авіацію для ударів неподалік Лозового, Великого Артакового та Андріївки.

Противник здійснив спробу наступу в напрямку на Лозове. Отримав рішучу відсіч від українських воїнів та відійшов.

Кожен з нас намагається наблизити перемогу України своїми силами. Щоб підвищити обороноздатність своєї країни, практично всі намагаються відправляти гроші на армію. Тому читай, як військові облігації можуть допомогти Україні.

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