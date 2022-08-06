Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 6 августа

Если успешные шаги наших воинов снимают на фото и видео, то часть пройденного пути к нашей победе фиксирует карта боевых действий. Но какими бы ни были вечерние новости, мы точно знаем, что наступит утро, когда Украина победит.

А пока ВСУ прокладывают путь в наше счастливое будущее, украинцам необходимо продолжать быть их опорой в тылу. Чтобы общими силами приблизить день победы и вернуть всех защитников домой.

Также важно не забывать прислушаться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 августа 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 6 августа 2022 года

На Северском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Зализный Мост и Гремяч на Черниговщине и Стариково Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает сосредотачивать усилия на недопущении создания Силами обороны благоприятных условий для возобновления наступления.

На Харьковском направлении враг задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Коробочкино, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов.

Беспилотными летательными аппаратами враг провел воздушную разведку вблизи Русской Лозовой, Малых Проходов, Гусаровки и Чепиля.

На Славянском направлении противник активных наступательных действий не вел, производил огненное поражение вблизи Богородичного, Долины, Дибривного, Великой Камышевахи и Родного.

На Донецком направлении враг сосредотачивает усилия в районах Бахмута и Авдеевки. Пытается создать благоприятные условия для установления контроля над городами Соледар и Бахмут и оттеснить наши войска от западной окраины города Донецк.

На Краматорском и Бахмутском направлениях враг задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов неподалеку от Северского, Григорьевки, Верхнекаменского, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Яковлевки и Кодемы. Нанес авиационный удар возле Вершины.

Наступательными действиями оккупанты безуспешно пытались захватить выгодные рубежи и улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Зайцевого и Вершины, после поражения отошли.

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Враг безуспешно пытался продвинуться в направлениях населённых пунктов Красногоровка, Авдеевка и Пески.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал районы населенных пунктов Марьинка, Владимировка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Новоандреевка, Каменское, Новоселка, Чаривное, Новополь, Гуляйполе и Нескучное.

Украинские воины успешно отразили очередной вражеский штурм в направлении Марьинки и заставили врага бежать.

Оккупанты провели разведку беспилотными летательными аппаратами в районах Запорожья и Новоселовки Второй.

На Южнобужском направлении противник имеющимися средствами огневого поражения пытается удержать занятые позиции и не допустить создания нашими подразделениями благоприятных условий для контрнаступления.

Враг обстреливал районы населенных пунктов Посад-Покровское, Степная Долина, Лупаревое, Новониколаевка, Новогригоровка, Червоная Долина. Также под огнем оказались Зеленый Гай, Андреевка, Трудолюбовка, Нововоронцовка, Тополиное, Потемкиное, Ольгиное, Никополь. Задействовал авиацию для ударов недалеко от Лозового, Великого Артакового и Андреевки.

Противник предпринял попытку наступления в направлении на Лозовом. Получил решительный отпор от украинских воинов и отошел.

Каждый из нас пытается приблизить победу Украины своими силами. Чтобы повысить обороноспособность своей страны, практически все отправляют деньги на армию. Поэтому читай, как военные облигации могут помочь Украине.

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