Економія

Військові облігації: що це таке, як купити та чим допоможе Україні

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 18 Липня 2022, 21:00
Військові облігації
Фото: Unsplash

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