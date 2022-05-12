Бренд підприємця — українець: чому тобі треба долучитись до безкоштовних вебінарів для бізнесменів

Бездіяльність — певно, найгірше, що може зробити підприємець для свого бізнесу. Під час війни особливо важливо здобувати нові навички, розроблювати нову чи переглядати дійсну стратегію та створювати план Б.
Комунікаційна агенція Fly_Academy, Офіс з розвитку підприємництва та експорту й Дія.Бізнес організували серію безкоштовних вебінарів Бренд підприємця — українець. Про це повідомляє Верховна Рада України.
На онлайн-практикумі підприємці малого та середнього бізнесу зрозуміють, як можна посилити свою роль лідера для розвитку бізнесу в Україні.
У рамках проекту буде три модулі. На першому обговорюватимуть роль особистості в бізнесі під час війни. На другому — позиціювання і стратегію. Ти дізнаєшся, як надскладні виклики перетворити на можливості для своєї справи та скористатися ними.
В останньому модулі ти зможеш побудувати фундамент бренду особистості та визначитися зі своєю аудиторією. Тож реєструйся на вебінари та тримай орієнтовний план кожного модуля.
Доєднуйся 13 травня о 12:00 до вебінару й ти дізнаєшся:
Практикум відбудеться 16 травня о 12:00. На ньому ти зможеш:
18 травня о 12:00 ти покращиш свій бізнес завдяки:
Зараз підприємцям потрібно реорганізувати свою діяльність відповідно до нових реалій. Читай поради керівникам, як налагодити роботу під час війни.