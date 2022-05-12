Бренд підприємця — українець: чому тобі треба долучитись до безкоштовних вебінарів для бізнесменів

Бездіяльність — певно, найгірше, що може зробити підприємець для свого бізнесу. Під час війни особливо важливо здобувати нові навички, розроблювати нову чи переглядати дійсну стратегію та створювати план Б.

Комунікаційна агенція Fly_Academy, Офіс з розвитку підприємництва та експорту й Дія.Бізнес організували серію безкоштовних вебінарів Бренд підприємця — українець. Про це повідомляє Верховна Рада України.

На онлайн-практикумі підприємці малого та середнього бізнесу зрозуміють, як можна посилити свою роль лідера для розвитку бізнесу в Україні.

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З чого складається програма

У рамках проекту буде три модулі. На першому обговорюватимуть роль особистості в бізнесі під час війни. На другому — позиціювання і стратегію. Ти дізнаєшся, як надскладні виклики перетворити на можливості для своєї справи та скористатися ними.

В останньому модулі ти зможеш побудувати фундамент бренду особистості та визначитися зі своєю аудиторією. Тож реєструйся на вебінари та тримай орієнтовний план кожного модуля.

Модуль 1

Доєднуйся 13 травня о 12:00 до вебінару й ти дізнаєшся:

хто такий відповідальний лідер;

як формується довіра до бізнесу через особистість;

як вибудувати довіру через комунікацію зі споживачами;

як позитивно вплинути на бізнес своєю соціальною діяльністю.

Модуль 2

Практикум відбудеться 16 травня о 12:00. На ньому ти зможеш:

отримати інструменти для формування нової стратегії особистого бренду; сформувати особисту пропозицію, щоб заявити про себе; сформулювати свою самопрезентацію та коротко описати справу згідно зі стратегією; зробити власний pitch deck для того, щоб скористатися новими можливостями у бізнесі.

Читати на тему Які професії найзатребуваніші в Україні під час війни та чи змінилась зарплатня Де нині можна знайти роботу та які зарплати пропонують у воєнний час — читай в матеріалі.

Модуль 3

18 травня о 12:00 ти покращиш свій бізнес завдяки:

детальному аналізу комунікаційної платформи свого бренду;

визначенню нової потенційної аудиторії;

формулюванню трьох публічних ролей для свого бренду особистості;

колаборації між учасниками практикуму.

Зараз підприємцям потрібно реорганізувати свою діяльність відповідно до нових реалій. Читай поради керівникам, як налагодити роботу під час війни.