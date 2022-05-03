Постійні зміни — це нова стабільність: поради керівникам, як організувати роботу під час війни

Сьогодні кожен має ефективно працювати на своєму місці. Чималу роль відіграє саме економічний фронт, успіхи на якому підтримують Україну в умовах війни.
Утім, тепер керівникам бізнесу потрібно реорганізувати роботу, створити безпечне (наскільки це можливо) середовище й розвивати гнучкість та адаптивність команди.
Експертка з нейроменеджменту, нейродослідниця та коуч з розвитку лідерства Наталя Кадя розповіла, що таке організаційна резильєнтність та навіщо вона потрібна.
Резильєнтність — постійна готовність бізнесу адаптуватись і змінюватись до того, як причина змін стане очевидною, тобто це означає, що організація має бути ініціативною, а не реактивною.
На практиці це має такий вигляд: лідери команди реагують не на конкретну кризу, а системно працюють над гнучкістю та адаптивністю як процесів, так і людей в компанії.
Постійні зміни в тому, що і як робить організація, мають стати новою стабільністю, — пише Наталя Кадя.
Постійні зміни в тому, що і як робить організація, мають стати новою стабільністю, — пише Наталя Кадя.
Фото: Наталя Кадя / Facebook
Як показано на графіці вище, існує спіраль, по якій рухаються як окремі працівники, так і команда в цілому. Найкращим станом є рішучість діяти, коли робітники на адреналіні концентрують свої сили задля допомоги компанії та країні в нелегкий час.
Проте постійно утримуватися на такому рівні досить складно, адже людський ресурс з часом потроху згасає. Тоді команда починає рухатися вниз, де кінцевою точкою є депресія. Тож як допомогти команді подолати скрутний стан?
У цьому стані потрібно поставити одне ключове завдання, яке потрібно виконати. Розподіліть пріоритети в роботі, підтримуйте дисципліну та після кожного завдання давайте працівникам зворотний зв’язок. Не відволікайтесь на зайве.
Якщо помічаєте, що в команді почалася прокрастинація, нагадуйте собі й колегам про вашу мету та її важливість.
Якщо працівники намагаються дистанціюватися від команди (наприклад, уникати своєї присутності), то ініціюйте персональну розмову та шукайте причини такої поведінки.
На цьому етапі важливо слідкувати за ознаками фізичного та емоційного виснаження. Кожен має необхідність відпочивати і відновлюватись після стресу.
Звертайте увагу на емоційні стани колег. Ставте запитання та відкрито пропонуйте підтримку.
На такому рівні потрібна професійна психологічна допомога. Наполегливо рекомендуйте колегам пройти її та організаційно допомагайте з пошуком спеціаліста.
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