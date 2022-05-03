Постійні зміни — це нова стабільність: поради керівникам, як організувати роботу під час війни

Сьогодні кожен має ефективно працювати на своєму місці. Чималу роль відіграє саме економічний фронт, успіхи на якому підтримують Україну в умовах війни.

Утім, тепер керівникам бізнесу потрібно реорганізувати роботу, створити безпечне (наскільки це можливо) середовище й розвивати гнучкість та адаптивність команди.

Експертка з нейроменеджменту, нейродослідниця та коуч з розвитку лідерства Наталя Кадя розповіла, що таке організаційна резильєнтність та навіщо вона потрібна.

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Як організаційна резильєнтність допоможе бізнесу

Резильєнтність — постійна готовність бізнесу адаптуватись і змінюватись до того, як причина змін стане очевидною, тобто це означає, що організація має бути ініціативною, а не реактивною.

На практиці це має такий вигляд: лідери команди реагують не на конкретну кризу, а системно працюють над гнучкістю та адаптивністю як процесів, так і людей в компанії.

Постійні зміни в тому, що і як робить організація, мають стати новою стабільністю, — пише Наталя Кадя.

Невідкладна допомога команді під час війни

Як показано на графіці вище, існує спіраль, по якій рухаються як окремі працівники, так і команда в цілому. Найкращим станом є рішучість діяти, коли робітники на адреналіні концентрують свої сили задля допомоги компанії та країні в нелегкий час.

Проте постійно утримуватися на такому рівні досить складно, адже людський ресурс з часом потроху згасає. Тоді команда починає рухатися вниз, де кінцевою точкою є депресія. Тож як допомогти команді подолати скрутний стан?

Хаотичність — спрощуйте

У цьому стані потрібно поставити одне ключове завдання, яке потрібно виконати. Розподіліть пріоритети в роботі, підтримуйте дисципліну та після кожного завдання давайте працівникам зворотний зв’язок. Не відволікайтесь на зайве.

Байдужість — фокусуйтесь

Якщо помічаєте, що в команді почалася прокрастинація, нагадуйте собі й колегам про вашу мету та її важливість.

Дистанціювання — комунікуйте

Якщо працівники намагаються дистанціюватися від команди (наприклад, уникати своєї присутності), то ініціюйте персональну розмову та шукайте причини такої поведінки.

Виснаженість — слідкуйте за відпочинком

На цьому етапі важливо слідкувати за ознаками фізичного та емоційного виснаження. Кожен має необхідність відпочивати і відновлюватись після стресу.

Смуток — пропонуйте допомогу

Звертайте увагу на емоційні стани колег. Ставте запитання та відкрито пропонуйте підтримку.

Депресія — не залишайтесь осторонь

На такому рівні потрібна професійна психологічна допомога. Наполегливо рекомендуйте колегам пройти її та організаційно допомагайте з пошуком спеціаліста.

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