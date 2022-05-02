Криза на українському ринку праці — які вакансії доступні?

200 тисяч українців втратили роботу через війну. Це дані Forbes на середину квітня. 200 тисяч — цифра лише тих громадян, яких скоротили. Інформація про відпустки за власний рахунок та скорочення заробітної плати невідома.

Ситуація на ринку праці в Україні

Керівниця експертно-аналітичного центру кадрового порталу GRC.UA Руслана Березівська розповіла про ситуацію на ринку праці.

Проти першої половини лютого 2022 року, кількість вакансій зменшилась у 20 разів.

Руслана Березівська зазначила, що такої кризи на ринку праці не було десять років. Захід України не може компенсувати падіння кількості вакансій по Україні в цілому.

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Вакансії в Україні зараз є переважно в Києві та на Заході.

Війна різко змінила структуру ринку праці: роботодавці диктують свої умови, адже знають, що охочих працювати багато. Конкуренція зростає. Висококваліфікованим фахівцям доводиться обирати менш інтелектуальну та оплачувану роботу.

Затребувані професії в Україні

Найбільш затребуваними нині є такі напрями:

Сфера IT — ритейл, маркетинг, піар. Робітничий персонал. Транспортна логістика. Будівництво. Медицина та фармацевтика.

Як змінилися заробітні плати

Поки що ринок праці завмер. Вакансій не вистачає на всіх охочих працювати. Тому заробітна плата майже не змінилась.

Раніше ми розповідали, як можна отримати від держави $100 тис. підтримки, якщо маєш крафтове виробництво.