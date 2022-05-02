Криза на українському ринку праці — які вакансії доступні?

200 тисяч українців втратили роботу через війну. Це дані Forbes на середину квітня. 200 тисяч — цифра лише тих громадян, яких скоротили. Інформація про відпустки за власний рахунок та скорочення заробітної плати невідома.
Керівниця експертно-аналітичного центру кадрового порталу GRC.UA Руслана Березівська розповіла про ситуацію на ринку праці.
Проти першої половини лютого 2022 року, кількість вакансій зменшилась у 20 разів.
Проти першої половини лютого 2022 року, кількість вакансій зменшилась у 20 разів.
Руслана Березівська зазначила, що такої кризи на ринку праці не було десять років. Захід України не може компенсувати падіння кількості вакансій по Україні в цілому.
Вакансії в Україні зараз є переважно в Києві та на Заході.
Війна різко змінила структуру ринку праці: роботодавці диктують свої умови, адже знають, що охочих працювати багато. Конкуренція зростає. Висококваліфікованим фахівцям доводиться обирати менш інтелектуальну та оплачувану роботу.
Найбільш затребуваними нині є такі напрями:
Поки що ринок праці завмер. Вакансій не вистачає на всіх охочих працювати. Тому заробітна плата майже не змінилась.
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