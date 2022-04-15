Безкоштовний онлайн-курс для керівників бізнесу! Розкажемо, як та де комунікувати під час війни

Під час повномасштабного вторгнення сильно постраждав бізнес. Комусь пощастило, і компанію вдалося евакуювати. А власники масштабного бізнесу, особливо на територіях активних бойових дій, зазнали великих збитків.

Проте країна підтримує бізнес різними програмами та допомагає його розвитку, адже зараз як ніколи потрібно тримати економіку стабільною.

Тож Мінцифра теж підтримує бізнес і запускає онлайн-курс, який допоможе підприємцям, комунікаційникам і піарникам краще адаптуватися до нових реалій.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

На ньому можна дізнатися про основи брендингу, зрозуміти свою цільову аудиторію та навчитися правильно транслювати свої цінності.

Що буде під час навчання

Ти дізнаєшся, які інструменти використовувати в просуванні: таргетинг, SEO-оптимізацію, Google-пошук, Google Analytics тощо.

Які канали комунікацій для цього використати: Instagram, YouTube, месенджери та чатботи, комунікацію зі ЗМІ.

Як підібрати платформу для створення сайту.

Як перетворити свій бізнес на соціально відповідальний під час війни та як зробити свій внесок у перемогу.

Ця програма підійде як для власників бізнесу, так і для менеджерів з просування українських брендів.

Участь безоплатна. Вебінари відбуватимуться на Facebook-сторінках Дія.Бізнес і Офісу з розвитку підприємництва та експорту. Все що потрібно — заповнити форму за посиланням.

Влада почала підтримувати бізнес на законодавчому рівні. Зменшила перевірки, суми податків, спростила отримання ліцензій тощо. Раніше ми розповідали, як змінилося законодавство України для бізнесу у воєнний час.