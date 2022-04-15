Бесплатный онлайн-курс для руководителей бизнеса! Расскажем, как и где коммуницировать во время войны

Во время полномасштабного вторжения сильно пострадал бизнес. Кому-то повезло, и им удалось эвакуировать компанию. А владельцы масштабного бизнеса, особенно на территориях, где ведутся активные боевые действия, понесли большие убытки.
Тем не менее, страна поддерживает бизнес разными программами и помогает его развитию, ведь сейчас как никогда нужно удерживать экономику стабильной.
Минцифра тоже поддерживает бизнес и запускает онлайн-курс, который поможет предпринимателям и пиарщикам лучше адаптироваться к новым реалиям.
На нем можно узнать основы брендинга, понять свою целевую аудиторию и транслировать свои ценности правильно.
Эта программа подойдет как для владельцев бизнеса, так и для менеджеров по продвижению украинских брендов.
Эта программа подойдет как для владельцев бизнеса, так и для менеджеров по продвижению украинских брендов.
Участие бесплатное. Вебинары будут проходить на Facebook-страницах Дія.Бізнес и Офис по развитию предпринимательства и экспорта. Все, что нужно — заполнить форму по ссылке.
Власти начали поддерживать бизнес на законодательном уровне. Уменьшили количество проверок, суммы налогов, упростили получение лицензий и т.д. Ранее мы рассказывали, как изменилось законодательство Украины для бизнеса в военное время.