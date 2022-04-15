Бесплатный онлайн-курс для руководителей бизнеса! Расскажем, как и где коммуницировать во время войны

Во время полномасштабного вторжения сильно пострадал бизнес. Кому-то повезло, и им удалось эвакуировать компанию. А владельцы масштабного бизнеса, особенно на территориях, где ведутся активные боевые действия, понесли большие убытки.

Тем не менее, страна поддерживает бизнес разными программами и помогает его развитию, ведь сейчас как никогда нужно удерживать экономику стабильной.

Минцифра тоже поддерживает бизнес и запускает онлайн-курс, который поможет предпринимателям и пиарщикам лучше адаптироваться к новым реалиям.

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На нем можно узнать основы брендинга, понять свою целевую аудиторию и транслировать свои ценности правильно.

Что будет во время учебы

Ты узнаешь, какие инструменты использовать в продвижении: таргетинг, SEO-оптимизацию, Google-поиск, Google Analytics и т.д.

Какие каналы коммуникаций использовать для этого: Instagram, YouTube, мессенджеры и чат-боты, коммуникацию со СМИ.

Как подобрать платформу для создания сайта.

Как превратить свой бизнес в социально ответственный во время войны и как внести свой вклад в победу.

Эта программа подойдет как для владельцев бизнеса, так и для менеджеров по продвижению украинских брендов.

Участие бесплатное. Вебинары будут проходить на Facebook-страницах Дія.Бізнес и Офис по развитию предпринимательства и экспорта. Все, что нужно — заполнить форму по ссылке.

Власти начали поддерживать бизнес на законодательном уровне. Уменьшили количество проверок, суммы налогов, упростили получение лицензий и т.д. Ранее мы рассказывали, как изменилось законодательство Украины для бизнеса в военное время.