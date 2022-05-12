Бренд підприємця — українець: почему тебе нужно присоединиться к бесплатным вебинарам для бизнесменов

Бездействие — наверное, самое плохое, что может сделать предприниматель для своего бизнеса. Во время войны особенно важно приобретать новые навыки, разрабатывать новую или пересматривать существующую стратегию и создавать план Б.

Коммуникационное агентство Fly_Academy, Офис по развитию предпринимательства и экспорта и Дія.Бізнес организовали серию бесплатных вебинаров Бренд підприємця — українець. Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

На онлайн-практикуме предприниматели малого и среднего бизнеса поймут, как можно усилить свою роль лидера в развитии бизнеса в Украине.

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Из чего состоит программа

В рамках проекта будет три модуля. На первом будет обсуждаться роль личности в бизнесе во время войны. На втором — позиционирование и стратегию. Вы узнаете, как сверхсложные вызовы превратить в возможности для своего дела и воспользоваться ими.

В последнем модуле вы сможете построить фундамент бренда личности и определиться со своей аудиторией. Зарегистрируйся на вебинаре и держи ориентировочный план каждого модуля.

Модуль 1

Присоединяйся 13 мая в 12:00 к вебинару и ты узнаешь:

кто такой ответственный лидер;

как формируется доверие к бизнесу через личность;

как выстроить доверие через коммуникацию с потребителями;

как положительно повлиять на бизнес своей социальной деятельностью.

Модуль 2

Практикум состоится 16 мая в 12:00. На нем ты сможешь:

получить инструменты для формирования новой стратегии личного бренда; сформировать личное предложение, чтобы заявить о себе; сформулировать свою самопрезентацию и кратко описать дело согласно стратегии; сделать свой pitch deck для того, чтобы воспользоваться новыми возможностями в бизнесе.

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Модуль 3

18 мая в 12:00 ты улучшишь свой бизнес благодаря:

детальному анализу коммуникационной платформы своего бренда;

определению новой потенциальной аудитории;

формулировке трех публичных ролей для своего бренда личности;

коллаборации между участниками практикума.

Сейчас предпринимателям следует реорганизовать свою деятельность в соответствии с новыми реалиями. Читай советы руководителям, как построить работу во время войны.