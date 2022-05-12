Бренд підприємця — українець: почему тебе нужно присоединиться к бесплатным вебинарам для бизнесменов

Бездействие — наверное, самое плохое, что может сделать предприниматель для своего бизнеса. Во время войны особенно важно приобретать новые навыки, разрабатывать новую или пересматривать существующую стратегию и создавать план Б.
Коммуникационное агентство Fly_Academy, Офис по развитию предпринимательства и экспорта и Дія.Бізнес организовали серию бесплатных вебинаров Бренд підприємця — українець. Об этом сообщает Верховная Рада Украины.
На онлайн-практикуме предприниматели малого и среднего бизнеса поймут, как можно усилить свою роль лидера в развитии бизнеса в Украине.
В рамках проекта будет три модуля. На первом будет обсуждаться роль личности в бизнесе во время войны. На втором — позиционирование и стратегию. Вы узнаете, как сверхсложные вызовы превратить в возможности для своего дела и воспользоваться ими.
В последнем модуле вы сможете построить фундамент бренда личности и определиться со своей аудиторией. Зарегистрируйся на вебинаре и держи ориентировочный план каждого модуля.
Присоединяйся 13 мая в 12:00 к вебинару и ты узнаешь:
Практикум состоится 16 мая в 12:00. На нем ты сможешь:
18 мая в 12:00 ты улучшишь свой бизнес благодаря:
Сейчас предпринимателям следует реорганизовать свою деятельность в соответствии с новыми реалиями. Читай советы руководителям, как построить работу во время войны.