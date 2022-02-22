Як зберегти заощадження у тривожні часи? Фінансовий аналітик радить “не класти всі яйця в один кошик”

Початок тривожних часів відчував практично кожен українець. І хоч мережею ширилась інформація про “точну дати початку війни”, проте почуття небезпеки й бажання зробити “хоч щось” почало зростати у кожного в різний період.

Зараз же багато хто визначився, що робитиме у разі найгіршого розвитку подій, але не знає, як убезпечити власний гаманець уже сьогодні, розмірковуючи, як бути, якщо банки не працюватимуть. Тому, як і завжди, найперше на думку спадає — бігти до банкоматів, що, на жаль, створює лише ажіотаж і тривожні черги.

Фінансовий аналітик Влад Пономар розповів Вікнам, як кожному скласти свій план дій, щоб убезпечити власні кошти та спокій.

Передусім експерт радить у складні часи тримати гроші лише в найбільш ліквідних інструментах (з можливістю переводу активу в готівку без втрати його вартості — ред.). Іншими словами, у тих, які можна швидко перетворити в гроші.

Це кошти на рахунках на вимогу (у банках з іноземним капіталом) та готівка.

Найкращий варіант наразі — це поточні рахунки з підвищеною відсотковою ставкою, що дозволяє мати вільний доступ до грошей у разі необхідності. У банках з іноземним капіталом відсоткова ставка на залишок коштів на таких ощадних рахунках від 5 до 10%.

Це не вбереже повністю від інфляції, але основне завдання зараз, скоріше, зберегти те, що є.

Влад Пономар наголошує, що під час таких турбулентних подій основне завдання — не одержати прибуток, а мінімізувати втрати.

У якій валюті краще зберігати гроші

Експерт не радить “класти всі яйця в один кошик”. Потрібно створити мультивалютний кошик: з долара, євро та гривні.

Це так звана диверсифікація накопичень — зберігання коштів не в одній, а в декількох валютах з різними ризиками.

Тоді, навіть якщо курс однієї з валют впаде, ви не втратите значну частину своїх накопичень. Такий спосіб зберігання грошей становить мінімальні ризики.

У гривні варто тримати до 25% заощаджень.

Краще, щоб у довгострокових заощадженнях домінував долар, а в короткострокових — гривня.

Тому наразі не варто бігти в банк та міняти всі гривні на долари. Курс уже завищений. Люди, які біжать купувати долари під час паніки, здебільшого тільки втрачають гроші, а заробляють на цьому лише спекулянти.

У коштовності й тим більше у побутову техніку вкладатися не рекомендую.

Окрім того, важливо відмовитися від спонтанних та необдуманих покупок. Купувати нерухомість, золото, акції, криптовалюту як інструменти вкладень Влад Пономар теж не радить.

Ці варіанти не на часі. На цьому етапі, на тлі нестабільності, вкладати кошти в них доволі ризиковано.

Скільки потрібно відкласти коштів “на чорний день”, щоб почуватися спокійно

Що стосується відкладених коштів “на чорний день”, фінансовий аналітик радить мати мінімальну суму в розмірі, що дорівнює шести сумам щомісячних витрат. В ідеалі краще, щоб запас таких заощаджень дорівнював розміру 12 сум щомісячних витрат, тобто вашого річного заробітку.

А якщо ви любите продумувати все заздалегідь, варто впевнитись, що маєте кошти на півроку чи рік уперед, щоб спокійно покривати усі свої звичні витрати. Це дозволить зменшити рівень стресу.

Тому навіть якщо доведеться економити, ви будете впевненими, що маєте час для пошуку нового джерела доходу. Зрештою, ніщо не триває вічно, особливо скрутні часи.

Окрім того, варто пригадати, що потрібно покласти в тривожну валізу, щоб бути готовими до будь-чого і зберігати внутрішній спокій.