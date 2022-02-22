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Як зберегти заощадження у тривожні часи? Фінансовий аналітик радить “не класти всі яйця в один кошик”

Даніела Долотова, редакторка сайту 22 Лютого 2022, 14:00
Як зберегти заощадження у тривожні часи? Фінансовий аналітик радить “не класти всі яйця в один кошик”
Фото: Unsplash

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